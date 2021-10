Efter skandalen – Kyle Beach i möte med NHL

Tidigare i veckan kom Kyle Beach ut som “John Doe” i skandalen som har fått NHL att skaka.

Under dagen har Beach haft ett möte med Bettman som har erbjudit honom all hjälp ligan kan bidra med.

– Det diskuterades om vad som skulle kunna göras i framtiden för att säkerställa att sådant här inte inträffar igen, skriver Beach advokat Susan Loggans i ett mejl till AP om mötet.

Kyle Beach utsattes under sin tid i Chicago Blackhawks för sexuella trakasserier från videocoachen Brad Aldrich.

Händelserna tystades ned och inte förrän elva år senare har hela skandalen uppdagats. Dett har lett till en rejäl storm i både Chicago Blackhawks som organisation och ligan NHL.

Tidigare i veckan har både Chicagos tidigare huvudtränare, Joel Quenneville, och Chicagos general manager Stan Bowman tvingats lämna sina jobb efter möten med NHL:s general kommissionär, Gary Bettman.

“DISKUTERADES VAD SOM KUNDE GÖRAS I FRAMTIDEN”

Mötena har fortsatt för Bettman under veckan och idag träffade han Kyle Beach. Under mötet har Bettman, enligt Beach advokat, erbjudit offret all den hjälp de kan bidra med.

Spelarfackets ordförande Donald Fehr och Kyle Beach kommer även de under dagen att mötas för att diskutera händelsen och hur man kan ta detta vidare.

