Drew Doughty avbröt fredagens match mot Dallas Stars efter en knätackling av Jani Hakanpää. Den bekräftas hålla försvararen borta i runt åtta veckor.

Skadan håller Drew Doughty borta från is i minst sex veckor och från spel i ytterligare två. Det är hans första riktiga skadefrånvaro under hans 14-åriga NHL-karriär. Los Angeles Kings ledning hoppas att få tillbaka honom i spel inom två månader, sade klubbens general manager Rob Blake under onsdagen till nyhetsbyrån AP.

Doughty passade iväg pucken innan kontakten men lyckades inte undvika knätacklingen. Dallas Stars Jani Hakanpää åkte ut på en fem minuters utvisning för förseelsen. Det följdes inte upp av några disciplinära bestraffningar efteråt.

Skadan beskrevs av Ron Blake som ett rejält blåmärke på toppen av skenbenet, men inga ligament är skadade.

Det kommer bli ett stort hål att fylla för Los Angeles Kings. Den tvåfaldiga Stanley Cup- och OS-vinnaren har startat säsongen riktigt fint. På fyra matcher har han levererat ett mål och sex assist hittills.

Försvararen Sean Walker bekräftades samtidigt vara borta resten av säsongen på grund av en ett skadat ligament i knät. Skadan uppkom i måndagens förlust mot St. Louis Blues.

