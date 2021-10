Avestasonen storspelade igen – trots spräckta nollan

Ingen målvakt har varit bättre i KHL än svenskmålvakten, Lars Johansson. Inför dagens match mellan hans CSKA Moskva och Avangard Omsk släppte Avestasonen en puck förbi sig på 29 skott och fick därför se den fina sviten brytas,

Lars Johansson har hyllats stort den senaste veckan för sina fina insatser under säsongsstarten i KHL, och prisades tidigare under dagen som veckans målvakt.

Inför kvällens match mot Avangard Omsk hade svensken inte släppt in ett mål på 120 spelade minuter, men fyra minuter in i kvällens match var sviten bruten.

Trots detta storspelade Johansson och räddade 28 av 29 skott emot när hans CSKA Moskva vann med 5-1. I vinsten bidrog även lagets nyförvärv och SHL-bekantingen Mikko Lehtonen för två mål.

Stjärnmålvakten från Avesta har under säsongen hållit sju nollor på 16 spelade matcher och jagar just nu Aleksej Murygins rekord på 13 hållna nollor under en och samma säsong.

TV: Tre Perioder med fokus på SHL och OS