SHL-poängkungen bryter måltorkan i KHL

Efter sin enorma succé i Leksand i fjol fick Marek Hrivík chansen att skriva KHL-kontrakt inför årets säsong och lämnade Dalarna för Torpedo Nizhny Novgorod.

Där hade Hrivík haft en ganska bra start med tolv poäng på 17 matcher men stjärnan har inte lyckats föra med sig sin enorma form från SHL till KHL.

Inför kvällens match mot Amur Khabarovsk hade Hrivík gått tolv matcher utan att göra mål – och även om han är mer känd som en playmaker så är det en ovanligt lång måltorka för slovaken.

Men under fredagskvällen släppte det äntligen för 30-åringen.

Efter 60 spelade minuter stod det 1-1 mellan Torpedo och Amur vilket gjorde att det blev förlängning. Då var det just Marek Hrivík som klev fram och blev matchvinnare för Torpedo i sudden death.

Hemmalaget fick spela fem-mot-tre i förlängningen och då fick stjärnan en retur som landade precis framför sig och han rakade då bara in pucken för det matchvinnande 2-1-målet och hans första mål i KHL på över en månad.

Marek Hrivik's 🇸🇰 12-game scoreless streak ended at the perfect time – in OT! pic.twitter.com/g5v9zSVJxu