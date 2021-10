Växjö Lakers ser ut att vara på väg att göra en stark värvning.

De regerande mästarna kan nämligen vara på väg att göra klart med en forward med 478 NHL-matcher då John Matisz på The Score skriver att Tobias Rieder är på väg till den småländska klubben.

Told forward Tobias Rieder is signing a 1-year deal with Vaxjo of the Swedish Hockey League.



Rieder, who has played 478 NHL games for 5 teams, was released from a PTO with the Ducks last week.