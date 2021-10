Malmökillen hjälte för Rögle – i stekheta Skånederbyt

Ludvig Larsson är född i Malmö och har spelar i Redhawks som junior.

Nu var det just Larsson som blev matchhjälte i kvällens Skånederby – men för Rögle – då han styrde in sitt första SHL-mål.

– Det var extra skönt att det kom mot Malmö, säger han i C More efter matchen.



Det var en häftig inramning i Ängelholm under lördagskvällen. Rögle spelade sin första match på hemmais för säsongen och ställdes då mot rivalen Malmö i ett fullsatt Catena Arena.

Då kunde också hemmalaget Rögle inleda bäst och sedermera ta ledningen. Anton Bengtsson kom fri mot Daniel Marmenlind och pricksköt in 1-0 för hemmalaget och Catena Arena exploderade.

1-0 stod sig perioden ut men i den andra perioden var det Malmö som tog över i stället och tryckte på för att få in en kvittering. Det lyckades de sedan också med då Lance Bouma blev målskytt för bortalaget.

Men i den tredje perioden svängde det igen och det blev en jämn period – men det var Rögle som gjorde målet.

”MYCKET ADRENALIN OCH GLÄDJE”

Samuel Johannesson slänger pucken mot mål och där framför står Ludvig Larsson som styr in 2-1 och sitt första SHL-mål. Det skulle även visa sig bli matchavgörande.



– Ganska bra tajming på det målet. Att få ett avgörande mål där mot Malmö på hemmaplan med fullsatt, det var skönt, säger han i C More efter matchen och fortsätter:

– En lättnad framför allt, jag har väntat på att få göra mål nu i några matcher. Det var skönt, mycket adrenalin och mycket glädje.



Larsson, som är född i Malmö och spelade i Malmö Redhawks som junior, blev alltså matchvinnare för Rögle i Skånederbyt.

– Ja, det var nog extra skönt att målet kom mot Malmö, säger Ludvig Larsson.



Rögle – Malmö 2–1 (1-0,0-1,1-0)

Rögle: Anton Bengtsson, Ludvig Larsson.

Malmö: Lance Bouma.

