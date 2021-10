Stjärnan vänder hem – skriver på för klubb i Kanada

Michela Cava lämnade Luleå/MSSK tillsammans med Emma Nordin och Michelle Karvinen för att spela finalspel med det kinesiska laget KRS Vanke Rays.

Nu när finalspelet är över kan Premier Hockey Federation-klubben Toronto Six meddela att de sajnar Cava resten av säsongen.

– Jag ser verkligen fram emot att träffa alla och komma upp på isen, säger Michela Cava till Toronto Six hemsida.



Efter att ha vunnit SM-guld med Luleå/MSSK i våras lämnade Michela Cava laget tillsammans med lagkamraterna Emma Nordin och Michelle Karvinen.

Nästa destination blev då Kina och laget KRS Vanke Rays, där den tidigare Luleå-trion skulle komma att spela slutspel.

I finalspelet föll Cava och hennes tidigare lagkamrater med 2-1 i matcher och nu har samtliga lämnat Kina. Emma Nordin berättade för Hockeysverige.se tidigare i dag att spel i Luleå är aktuellt, men att hon i januari kommer återvända till Kina. Karvinen har även hon lyckats fylla ut sitt schema, då hon kommer att spela för Malmö under hösten.

"GLAD ATT VARA TILLBAKA I KANADA"

Nu har även den tredje spelaren i trion skrivit på för en ny klubbadress. Michela Cava kommer, till skillnad från de två tidigare nämnda, byta klubb permanent då hon har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över hela säsongen i Toronto Six.



– För det första är jag väldigt glad över att teckna ett kontrakt med Six, för att kunna vara tillbaka i Kanada, nära familj och vänner för första gången på två år, Jag är mycket tacksam för möjligheten att gå med i laget under de närmaste månaderna för att växa som både spelare och person. Det är en fantastisk tränarstab och jag tror att det kommer att vara ett utmärkt sätt att utveckla mitt spel. Jag ser verkligen fram emot att träffa alla och komma upp på isen, säger Cava till Toronto Six hemsida.

Toronto spelar i Premier Hockey Federation och som motståndare kommer hon nu att få spela mot svenskarna, Lovisa Berndtsson i Buffalo Beauts ochLovisa Selander i Boston Pride. Under förra säsongen noterades Cava för 66 poäng (29+37) på 36 matcher i SDHL.