Det var i samband med en närkamp med Arizonas Christian Dvorak som Quinton Byfield dundrade in i sargen för att sedan behöva hjälp för att kunna ta sig av isen.

Nu har skadedomen fallit över den 19-årige stortalangen.

Under natten till torsdag, svensk tid, meddelade Kings att Byfield ådragit sig en fraktur på vänster fotled, en skada som nu kommer att hålla honom borta från spel på obestämd tid.

Byfield, som draftades som andra spelare totalt i NHL-draften 2020, skulle enligt Elliotte Friedman ha startat säsongen i Kings laguppställning. Nu har 19-åringen placerats på skadereserven där Kings kommer att göra en ny bedömning om några veckor.

Kanadensaren spelade sex NHL-matcher för Kings den gångna säsongen, men en assist som poängfacit. Under årets försäsong stod 19-åringen för en assist på fyra matcher för Kings.

Quinton Byfield goes into the boards awkwardly and needs help off of the ice.



