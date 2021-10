Nordin kan återvända till Luleå: "Finns ett ömsesidigt intresse"

Emma Nordin var med och vann SM-huld med Luleå/MSSK i våras. Efter det har hon hunnit med ett slutspel med den kinesiska klubben KRS Vanke Rays och nu är hon tillbaka i Sverige. Om det blir en återkomst? Det får vi se.

– Många vet att mitt första alternativ såklart är Luleå Hockey, säger hon till Hockeysverige.se.

Efter att ha vunnit SM-guld med Luleå 2021 valde Emma Nordin, Michela Cava och Michelle Karvinen att lämna klubben för spel i den kinesiska klubben KRS Vanke Rays. Men just nu är ingen av dessa tre där borta utan alla har sökt sig hemåt – även om det bara är tillfälligt.



- Planen var inte så från början, men det bestämdes, eftersom det är ett OS-år, att man valde att ha importer i laget i början och den senare delen av säsongen, berättar Emma Nordin som just nu befinner sig hemma i Luleå.

- Anledningen till det är att Kina har en gratisplats till OS. Kina kommer ha ett par månader, typ en centralisering, för att förbereda sig inför det i Kunlun.



Vad innebär det konkret för dig?



- När jag skrev på kontraktet visste jag förutsättningarna. Att vi kommer vara en del under första delen, vilket vi varit, och efter kan vi åka hem och är fria att spela med andra klubbar under en period, till och med att transferfönstret stänger (15 januari 2022). Sedan kommer vi tillbaka till Kunlun direkt efter OS.



Nordin, Karvinen och Cava inledde den här säsongen med att slutföra den förra i Kunlun.



- Det stämmer. Dom fick ställa in finalspelet förra säsongen på grund av Covid. Sedan valde dom att genomföra slutspelet under hösten.

- Vi var där och spelade den finalserien. Sedan har vi även haft en camp där vi spelade en turnering och där vi var med och spelade ett gäng matcher.



Du var alltså med i förra säsongens finalspel…



- Ja…

"BÄTTRE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR"

Hur var det att hoppa in i ett finalspel?



- Det var lite speciellt, säger Emma Nordin med ett skratt och fortsätter:

- Att komma till ett nytt ställe och lag. Det var ändå rätt många tjejer kvar från förra säsongen. Att då kastas in i det, anpassa sig och ta fram det bästa ut en själv, det var ändå dom andra tjejerna som kämpat för att komma till den här finalen, för att ställa upp för dom var speciellt.

- Samtidigt blev det ganska naturligt. Jag vet när det gäller och då vill jag vara med och slå på. Även om det var speciellt var det ändå inga konstigheter.

- Tyvärr förlorade vi finalserien. Det var bäst av tre. Vi förlorade första matchen, vann andra och sedan förlorade vi efter straffar i tredje matchen.



Om vi backar bandet lite, varför valde du att testa på spel i Kina?



- Jag älskar att spela och vara i Luleå Hockey. Det hade ingenting med den kärleken att göra. Helt enkelt var det så att jag fick den här möjligheten och kände att jag ville ge mig själv den. Att få en sådan chans och spela på heltid är något jag egentligen har drömt sedan jag var liten.

- Jag ville även utmana mig själv och spela internationellt på det här sättet. Tidigare har jag spelat internationella matcher med Sverige, men inte utmanat mig så här. Att komma till en annan hockeykultur med nya och väldigt annorlunda förutsättningar.

- Jag ville utmana mig på det sättet och inte känna att jag behöver ångra något när jag tittar tillbaka på min karriär.



Blir du rik på att spela hockey i Kina?



- Nej, men det finns bättre ekonomiska förutsättningar där, så är det. Jag skulle inte säga att jag blir rik utan jag såg mestadels äventyret och att, som jag sa, utmana mig själv på det här sättet. Lite att ”våga flyga själv”.

Emma Nordin. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

"FINNS ETT ÖMSESIDIGT INTRESSE"

Just nu befinner sig Emma Nordin i Luleå för att bland annat rehabilitera en skada hon ådrog sig då hon var i Ryssland för att spela med KRS Vanke Rays.

- Jag åkte på en liten olycklig smäll där jag skadade min axel, säger Emma Nordin samtidigt som hon drar en djup suck innan hon fortsätter:

- Nu får jag försöka rehabilitera det under en period. Statusen är idag lite oklar då det gäller hur lång tid det kommer ta. Jag tar mig framåt, håller i gång och tränar, men jag är inte match och spelklar i dagsläget.



Om du inom kort får ordning på axelskadan, hur går dina tankar kring spel fram till och med 15:e januari, blir det spel i Sverige då?



- Det är min förhoppning. Många vet att mitt första alternativ såklart är Luleå Hockey. Jag vet också att det finns ett ömsesidigt intresse där. Det ingenting som är klart, men när och om jag blir spelklar snart så hoppas jag att det blir här i Sverige.



Är det helt klart att du återvänder till KRS Vanke Rays efter 15:e januari?



- Ja, avslutar Emma Nordin.

