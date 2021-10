"Båda klubbarna hoppas någonting kan lösa sig snart"

Konflikten mellan Buffalo Sabres och Jack Eichel närmar sig en lösning.

Medicinska journalerna efter läkarundersökningen kan vara nyckeln till en trejd.

– Tillgången till Jack Eichels medicinska journaler har hjälpt lagen att se situationen klarare, skriver NHL-reportern Darren Drager på Twitter.

Förutom Evander Kane och stormen kring honom har det hetaste ämnet i NHL under sommaren och hösten varit Jack Eichel och hans situation i Buffalo Sabres.

Eichel vill lämna, men Buffalo vill ha ett bra pris och lagets general manager, Kevyn Adams, har ännu inte fått ett tillräckligt bra bud.

Eichel ådrog sig ett diskbråck under förra säsongen och har inte spelat en match sedan i början av mars det här året. Diskbråcket är egentligen det som har gett upphov till diskussionen om Eichels vara eller icke vara i Buffalo. Organisationen har förespråkat vila och rehab, medan 24-åringen har lutat mer åt en operation.

Trots att Jack Eichel är en av världens absolut bästa hockeyspelare har skadan skrämt bort klubbarna. Fram tills nu. För bara två veckor sedan gjorde den storvuxne centern läkarundersökningar och fystester i Buffalo.



Läkarundersökningen konstaterade att Eichel skulle behöva opereras, men inte bara det. Enligt NHL-reportern Darren Drager har undersökningen gett en tydligare bild av skadan och klubbarna som har ett intresse i att trejda till sig Eichel har nu fått tillgång till den medicinska journalen.

Sources say the Eichel saga may be shifting. Ongoing discussions and additional access to Jack Eichel’s medical file has helped teams with trade interest clearly see his situation. Both sides are hopeful something can be worked out soon with one of the clubs in the mix.