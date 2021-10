Gallringarna borta i NHL fortsätter.

Senaste svensken i raden att omplaceras till farmarlaget efter att inte ha tagit plats i NHL är Oskar Bäck då han är en av tio spelare som flyttas ner till AHL av Dallas Stars.

We have loaned the following players to the @TexasStars 👇



➖ Yauheni Aksiantsiuk

➖ Oskar Back

➖ Dawson Barteaux

➖ Joseph Cecconi

➖ Tye Felhaber

➖ Ben Gleason

➖ Jordan Kawaguchi

➖ Joel L'Esperance

➖ Jerad Rosburg

➖ Ryan Shea pic.twitter.com/qtjK8xWUSp