För Oscar Bjerselius har seniorkarriären varit en kamp om speltid. Efter att ha varit en offensiv poängspelare i J20-laget har han fått en defensiv roll i Djurgården – och står fortfarande på noll poäng.

– Det är ju lite… ta det man får liksom, säger han till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den eviga debatten om talangutveckling går vidare.

Stor roll i Hockeyallsvenskan eller spendera tid på bänken och spela några minuter här och där i SHL?

För Oscar Bjerselius i Djurgården var hemmamatchen mot Leksand karriärens 40:e SHL-framträdande, eller?

– Det är väl kanske 20 matcher man har spelat ordentligt och sedan 20 där man inte har varit med, säger 20-åringen.

Nej, för kollar vi på siffrorna hade han, under sina fem första framträdanden i A-laget, nio sekunders istid per match. Det var under säsongen 19/20. Under förra säsongen skulle det öka till närmare sju minuter per match över 30 omgångar. Men där 14 matcher slutade med mindre än fem minuters istid.

Har du känt någon stress över den uteblivna speltiden?

– Ja, det är klart. Förra året var det lite så här att jag fortfarande är ung och att jag måste spela för att få utvecklas. Då kände jag lite stress.

VAR EN POÄNGSPELARE I J20

Efter att ha varit en stabil poängplockare under juniortiden, där forwarden gjorde 40 poäng på sina sista 39 matcher i J20-serien, så har det inte riktigt släppt på seniornivå. Där ligger han fortfarande kvar utan poäng.

– Precis, men några matcher har man ju inte fått spela någonting. Vissa matcher har man fått spela 3-4 minuter. Andra matcher har jag varit fjortonde forward, inte bara trettonde forward. Fjortonde.

Oscar Bjerselius. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån





När coronapandemin satte stopp för juniorserierna hamnade Oscar Bjerselius i ett mellanland. Samtidigt som han hade visat att han var nästintill överkvalificerad till att spela på juniornivå så fick han det inte att lossna i SHL.

– Jag spelade väl fem matcher där i J20 och 30 i SHL under den förra säsongen. Så det är väl att ta den rollen man får, vilket har varit en fjärdelina, mycket egen zon och mycket boxplay. Kanske inte lika offensivt som man har vant sig med i J20.

– Man är ung och måste liksom jobba sig in i den rollen man hade i J20 på seniornivå. Det är stor skillnad på J20 och SHL. Man får börja med en fjärdelina så att coachen känner sig trygg med en på isen och sedan bygga vidare därifrån. Det tror jag är det som jag måste göra.

”OM MAN KOLLAR PÅ STJÄRNORNA…”

Under en kort sejour i Väsby, som då spelade i Hockeyallsvenskan, så fick han även prova på en större roll. På två grundseriematcher och två kvalseriematcher så blev det ett mål för Haningekillen.

– Det var skitkul att spela där. Så klart det är roligare att spela för Djurgården men det var kul att få spela 20 minuter per match och få vara lite offensiv. Det är det som är grejen när man är ung tror jag, man måste lära sig det defensiva först. Så får man jobba fram det offensiva med tiden.

Oscar Bjerselius firar sitt första och hittills enda seniormål. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån



– Om man kollar på många av stjärnorna i SHL så är det nog många som har börjat i en defensiv tredje- eller fjärdelina. Det är nog inte många som har kommit in och börjat i första eller andra direkt utan man måste börja någonstans.

VILL TA SAMMA STEG SOM POLARNA

Under säsongsinledningen har den förre JVM-forwarden fått en något större roll där han har huserat i lagets fjärdelina och spelat runt elva minuter per kväll.

– Den här säsongen har jag i alla fall fått spela alla matcher. Jag försöker bygga vidare på det så kommer det in nya spelare nästa vecka. Då blir det att försöka kriga för att ta en ordinarie plats.



Oscar Bjerselius i JVM 2021. Foto: Andy Devlin/Bildbyrån





Hur har början på säsongen känts?

– Vi är många bra hockeyspelare som slåss om det. Jag försöker göra det bästa av situationen. Jag tycker ändå att jag har bidragit med fart och hårt jobb så det är bara att bygga vidare på det. Jag vill ta en ordinarie plats och sedan börja producera lite. Det är mina högsta mål tillsammans med att laget ska gå bra så klart.

Djurgården har haft en väldigt fin utdelning på sin akademi på sistone. I liknande åldrar som Oscar Bjerselius har vi William Eklund, Alexander Holtz, med flera.

– Det är skitkul för det har varit jäkligt många under min tid här. Vi har Holtz, Eklund, (Albin) Grewe och (Tobias) Björnfot som redan har stuckit härifrån. Det är kul att de har gjort resan från J18 upp till SHL och det är klart att man själv vill vidare liksom.

