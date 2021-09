KLART: Då åker Henrik Lundqvists tröja upp i taket

Henrik Lundqvist ska få sin tröja hissad i taket av Madison Square Garden.

Nu spikar New York Rangers datumet för hyllningen: 28 januari 2022.

Den 20 augusti gick Henrik Lundqvist ut med beskedet att han avslutar sin ishockeykarriär.

Samtidigt gick New York Rangers ut med att "Henke" ska hyllas av klubben med att få sin tröja hissad i taket av Madison Square Garden.

För hockeysverige.se berättade Lundqvist då om känslan kring hyllningen:

– Det är otroligt hedrande. Hela min tid i New York var fantastisk och jag är tacksam för den tiden, det jag fick uppleva där och människorna jag fick träffa, lagkamraterna, tränarna och ledningen. Vi har alltid haft en bra relation och kommer alltid att ha det framöver också, sade Henke då och fortsatte:

– De nämnde det för mig redan förra året när vi skiljdes åt. De sade: "När du är klar så kommer du hem hit och din tröja åker upp i taket"

– En sån dag, när man står där, då kommer polletten verkligen trilla ner vad jag har fått vara med om och man kommer känna tacksamhet kring så många saker.

Under måndagen gick New York Rangers även ut med datumet för hyllningen. Henrik Lundqvists tröja ska hissas den 28 januari 2022 när klubben möter Minnesota Wild hemma i Madison Square Garden.

𝐉𝐚𝐧. 𝟐𝟖, 𝟐𝟎𝟐𝟐



No. 30 will ascend to the rafters of The World’s Most Famous Arena. https://t.co/wb5RfmpgKi pic.twitter.com/25fQqefNr5