Kirill Kaprizov förlänger kontraktet i Wild – stannar i fem år

Vändorna har gått fram och tillbaka, men nu är det klart.

Kirill Kaprizov stannar i Minnesota Wild, där han har skrivit på ett femårskontrakt värt 45 miljoner dollar.

– Nu kör vi, skriver han i en hälsning på sin Instagram.

NHL-lagens träningsläger ska precis börja, vilket innebär att lågsäsongen är slut och försäsongen kan därmed börja.

Minnesota Wilds största frågetecken fram till nu har varit Kirill Kaprizovs vara eller icke vara i klubben. Calder Trophy-vinnaren har fört långa förhandlingar med klubben under sommaren, vilket har varit en stor snackis.

Under sommaren har det kommit en hel del uppgifter som ena sekunden har sagt att lagets stjärna var nära ett nytt kontrakt. Andra sekunden har det varit andra tongångar och då har uppgifterna placerat Kaprizov i KHL, där han uppges ha erbjudits ett superkontrakt.

Spekulationerna kan nu avslutas då Krill Kaprizov i natt gjorde klart med Minnesota Wild och stannar i fem säsonger.

BLR KLUBBENS BÄST BETALDE

Under onsdagen kommer Kaprizov att genomgå läkarundersökningar och fystester i Minnesota för att sedan kliva på is under torsdagen.



Det nya kontraktet i Minnesota är värt totalt 45 miljoner dollar utspritt på fem år, vilket motsvarar drygt 391 miljoner svenska kronor.Lönetaksträffen hamnar på nio miljoner dollar om året, vilket innebär att Kaprizov blir Wilds bäst betalde spelare.

"NU KÖR VI"

På Instagram publicerade den ryske stjärnan en hälsning till fansen, där han skrev:



"Nu kör vi"





Minnesota presenterade förlängningen på Twitter, där laget lade upp en videohälsning från den ryske 24-åringen och skrev:

"Kirill är hemma"

BREAKING: Kirill is home 🏡 pic.twitter.com/bQWA91MkeZ — Minnesota Wild (@mnwild) September 22, 2021

Förra säsongen blev Kaprizovs första i NHL och han slog igenom med dunder och brak direkt. På 55 grundseriematcher noterades han för 51 poäng (27+24) och var därmed lagets främste poängplockare. I slutspelet blev det sju matcher och tre poäng för den unge ryssen.

