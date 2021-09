Första KHL-målet för svenskbacken

Målet kom drygt två minuter in i den första perioden och gav Torpedo en 1–0-ledning i spel fem mot fyra. Från sin position på blålinjen skickade Theodor Lennström in en puck längs isen som via en SKA-klubba letade sig in mellan benskydden på Alexander Samonov.

Lennström var inte heller färdig med sin poängproduktion för dagen. Innan den första perioden var över hade den förre SHL-backen även spelat fram förre Leksandsstjärnan Marek Hrivík till dennes 3–0-mål.

Den 27-årige svenskbacken står nu noterad för fyra poäng (1+3) på fem matcher i KHL.

Efter att ha gått mållös från sin debutmatch med Dinamo Minsk så lyckades Malte Strömwall ta en betydligt större roll i sin andra match med den belarusiska klubben.

I gårdagens 5–2-seger sköt Strömwall sina två första mål i sin nya klubb när han noterades för både 1–0- och 3–2-målet i Dinamos hemmaseger över Ak Bars Kazan.

Mario Kempe stod för två passningspoäng i segern, medan Lukas Bengtsson även han skrev in sig i poängprotokollet med en assist för Dinamo Minsk.

