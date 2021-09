"Framrutan måste vara betydligt större än backspegeln"

Omställningen från herrhockey till damhockey gick med bravur.

Nu är Ulf Lundberg redo att lägga dåtidens landslagsbesvikelser bakom sig för att lyfta Damkronorna till OS-spel och A-VM.

– Det är vad jag ser framför mig och förbereder för att kunna ge oss alla bästa förutsättningarna inför, säger förbundskaptenen till hockeysverige.se.



STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Ulf Lundbergs intåg som förbundskapten för Damkronorna kom i en mycket speciell tid. Landslaget hade för första gången lämnat VM:s A-grupp och pandemin slog till vilket innebar att B-VM ställdes in och flera landslagscamper sköts på framtiden. Det blev med andra ord en annorlunda omställning för honom att ta klivet från herrhockeyns värld in i damhockeyn.

– Jag tycker att omställningen har varit väldigt rolig och intressant att se spelarna som atleter och elitidrottare. Den inställningen har jag hela tiden haft och kommer fortsätta ha, säger Ulf Lundberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Hur är skillnaderna och likheterna… Jag måste säga att det är mer likheter än skillnader. Jag har förmånen att jobba med individer som är otroligt målinriktade, seriösa och har en hög ambition. Då blir jag väldigt påslagen som coach också.

Du tycks ha en låg profil, men ändå ställer höga krav, hur har det ledarskapet mottagits av spelarna?

– Låg profil, men höga krav… Hur menar du då?

Att du inte är den som gapar och skriker.

– Nej, sådan är jag inte…

Men du ställer väldigt höga krav på spelarna.

– Ja, det hör till ett seniorlandslag. Vi har flera roliga utmaningar, men från det läget vi var då jag tog över så är det viktigt att vi är framåtlutande, att vi jobbar smart, men också att vi jobbar hårt. Det rimmar på ett seniorlandslag att ha höga krav.

Ulf Lundberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

SKAPAT ETT POSITIVT KLIMAT

Lite mer konkret, vad menas med att vara framåtlutad?

– I min värld innebär det att vara väldigt nyfiken, lyhörd, men också att både kunna fortsätta i den riktning man satt ut och kunna ta till sig influenser på vägen. Att man är alert och med och driver utvecklingen.

Du kom in i ett läge där Damkronorna är på sin lägsta nivå någonsin, hur har snacket kring det gått under samlingarna med landslaget?

– Jag tycker att klimatet vi tillsammans har skapat, vi har haft sju samlingar under min tid, har varit väldigt positivt. Vad är det som göra att det är positivt? Det är spelare som ser att det är härifrån och framåt.

– Historiken kan vi prata hur mycket som helst om, men vi vet förutsättningarna. Det vi inte vet och inte heller har vetat är då vi ska få chansen att spela oss upp till A-VM. Vi vet däremot när vi ska få kvala till OS.

– Framrutan måste vara betydligt större än backspegeln. Det har vi med oss i allt vi jobbar med. Sedan kan man titta i backspegeln på vissa delar och som vi kan ta lärdom av, men nu gäller det härifrån och framåt både på och vid sidan av isen.

Har du ”grottat” ner dig i allt som hänt, speltekniskt och så vidare, eller har du mer eller mindre lagt all fokus på det som ska ske framåt?

– Jag har använt den nytta som jag har av att komma in med fräscha ögon i det här, att jag inte har jobbat med damhockey tidigare.

– Sedan försöker jag vara smart och titta på vissa delar i historien, hur upplägget har varit. Allra största delen är framåt och med den erfarenhet jag har från lag på olika nivåer.

Hur bråttom är det att komma tillbaka till A-VM?

– I det stora perspektivet vet jag inte riktigt. För mig är det en av två jättetydliga målsättningar. Den andra är såklart OS-kvalet i november. Sedan får vi förhoppningsvis spela i april med chans till uppflyttning. Det beslutet ska tas på en IIHF-kongress väldigt snart.

– Det är vad jag ser framför mig och förbereder för att kunna ge oss alla bästa förutsättningarna inför.

Ulf Lundberg. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

"RÄDS INTE UPPGIFTEN ATT KLÄTTRA"

Om ni åker på en käftsmäll och inte tar steget upp direkt, hur viktig är utbildningen av våra spelare kontra att ta steget upp snabbt?



– Jag ser att det är fler nationer i världen som satsar och det är jättebra att damhockeyn växer. Det A-VM som spelades nu är det första mästerskapet sedan jag tillträdde. Nu var vi i Frankrike samtidigt och hade tre matcher där, men av det jag kunde se från slutspelet var det väldigt intressant för det var ett sätt för mig att se vad nivån är där.

– Hur bråttom det är har jag svårt att svara på. Vi har så tydliga målsättningar. När vi jobbar får vi gräva där vi står. Samtidigt förbereda oss på att ge bästa förutsättningar för att: Ett kvala till OS eftersom det kommer först i kronologisk ordning. Två göra allt för att ta oss upp i A-VM igen.

Är vi långt efter nivån som är på spelarna och lagen i A-VM?

– När det kommer till USA och Kanada kan jag se delar i spelet både kollektivt och individuellt där vi har en bit kvar. Efter dom lagen tycker jag inte att det är så långt. Det grundar jag såklart på mästerskapet som varit och våra nio matcher som varit mot Norge, Danmark och Frankrike.

– Alla som har kännedom om alla nationer som satsar vet att det finns många skickliga spelare där. Vi ska vara väldigt ödmjuka, men jag räds inte uppgiften att kunna klättra och utveckla.

Du har ställt relativt unga landslag på benen under din tid som förbundskapten, hur ser du på återväxten i Sverige?

– Vi har haft många unga spelare uppe. Upp till halva trupper med 00-talister och jag tycker att återväxten sett bra ut.

– Ibland får jag frågan om det är många som kommer underifrån. Kanada har fler damspelare än vi har hockeyspelare överhuvudtaget så det beror på vad man räknar som många.

– Vad jag förstår av historien kommer det fram betydligt fler idag. När jag var i Furudal, på campen för U18 och U20, blev jag väldigt positiv.

Tre 00-talister i Josefine Bouveng, Thea Johansson Maja Nylén Persson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Är spelarna välutbildade?

– Ja, dom är välutbildade. Jag ser också att det är en hög nivå på individuella ”skills”. Det är bra för det kollektiva, matchtänket och smartnessen kan vi jobba med. Framför allt tycker jag att det finns väldigt bra grundämnen.

– Jag såg också den här härliga ”obryddheten” som jag jobbat med under så många år på herrjuniorsidan. Dom sätter inga begränsningar utan ser möjligheter. Det är precis så vi ska jobba. Inte bara på U16 och U18-landslaget utan även på Damkronorna.

Vad har överraskat på dig mest sedan du tog jobbet som förbundskapten för Damkronorna?

– Det positiva drivet, lösningsfokuseringen och förmågan att se möjligheter. Det har både överraskat och glatt allra mest, från tränare, spelare och alla som är involverade. Då kan vi tillsammans utveckla det här.

