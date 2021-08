Sean Couturier skriver åttaårskontrakt med Philadelphia Flyers

Han har växt ut till en av NHL:s bästa tvåvägscentrar. Nu går Philadelphia Flyers händelserna i förväg och ser till att Sean Couturier blir klubben trogen under en lång tid framöver.

Under torsdagskvällen meddelade klubben att de tecknat ett nytt åttaårskontrakt med den 28-årige franskkanadensaren. Kontraktet gäller först från och med säsongen 2022/23 och sträcker sig ända fram till 2030, då Couturier fyller 38 år. Kontraktet är totalt sett värt 62 miljoner dollar, vilket motsvarar 540 miljoner svenska kronor. Det ger honom en lönetaksträff på 7,75 miljoner dollar per säsong, en ökning med nästan 3,5 miljoner dollar per säsong jämfört med de 4,33 miljoner han tjänar per säsong i sitt tidigare avtal med Flyers.

Sean Couturier draftades ursprungligen av Flyers som åttonde spelare 2011. Han har sedan dess gjort 692 matcher för klubben och noterats för 443 poäng. Han kommer närmast från en säsong där han stod för 41 poäng på 45 matcher och var med det – trots elva missade matcher i grundserien – bara två poäng från topplatsen i den interna poängligan.

På meritlistan finns ett VM-guld med Kanada från 2015 samt ytterligare två silvermedaljer från turneringen. Förra året vann han Selke Trophy som NHL:s bästa defensiva forward.

