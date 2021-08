Klart: Det blir Joe Thorntons nya NHL-klubb

Trots att han har fyllt 42 år under sommaren så väljer Joe Thornton att förlänga sin NHL-karriär i jakten på Stanley Cup.

Det blir dock inte i Toronto Maple Leafs som han spelade i den senaste säsongen. Thornton har i stället skrivit på för Florida Panthers.

– Jag ser vilket lag de har på pappret och jag såg hur de spelade förra året. Jag älskar deras lag och så är det bara. Jag gillar vad de bygger och jag ser fram emot att vara en del av det. För mig handlar allting om att vinna Stanley Cup och Panthers är precis där enligt mig, säger "Jumbo Joe".



Welcome to South Florida, Jumbo 😎



We’ve signed Joe Thornton to a one-year contract!!



📝 » https://t.co/ppifauKoIJ pic.twitter.com/mlsOwZrd82