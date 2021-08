SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han har börjat känna sig som hemma uppe i norra Västerbotten nu, Robert Ohlsson.

Redan i februari avslöjade SportExpressen att den dåvarande Djurgårdstränaren hade ett anbud från Skellefteå AIK att ta ställning till. Den 4 maj presenterades 46-åringen som västerbottningarnas nya huvudtränare och en handfull dagar senare gick flyttlasset upp till Skellefteå.

– Ja, jag har hunnit bo här ett tag nu. Det är en väldigt välkomnande stad och alla jag möter är väldigt trevliga och öppna. Det verkar inte finnas så många Skellefteåbor som är inbundna, utan det är väldigt öppet och trevligt. Inte alls som stereotypen, kanske, säger Ohlsson med ett skratt.



Robert Ohlsson. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

"HÄR VILL MAN VINNA HELA TIDEN"

Ohlsson valde att lämna rollen som huvudansvarig i Djurgården, klubben han varit tränare för under de fem senaste säsongerna. Men efter att Skellefteå presenterat sin plan för 46-åringen så var han benägen att packa flyttlådorna för en ny utmaning norröver.



– Varför jag tog jobbet är för att mina egna ambitioner matchar klubbens ambitioner. Här vill man vinna hela tiden och det är precis vad jag vill också, så det känns som att vi passar varandra bra. Sen vill vi få de sista pusselbitarna på plats också, då tror jag att det här kan bli riktigt, riktigt bra, menar Ohlsson.



I går gjorde Ohlsson och de resterande ledarna i Skellefteå AIK sitt första, officiella ispass för säsongen inför drygt 1 000 åskådare i Skellefteå Kraft Arena. Så mycket publik har inte tillåtits på läktarna i Skellefteå på drygt ett och ett halvt år.

– Det var nästan så att man fick lite puls när man skulle åka in under presentationen, säger Ohlsson.



HÅL I TRUPPEN

Robert Ohlsson gillar vad han har fått se från sina spelare under barmarksträningen som lett upp till gårdagens ispremiär.

– Vi har en grupp som känns väldigt ”committad” (engagerad) och påslagna. Vi har ett riktigt bra driv i gruppen just nu. Sen kommer truppen att byggas på undan för undan. Vi är inte riktigt fulltaliga ännu.

Nej, Skellefteå är ju inte riktigt det ännu.

Under gårdagens ispremiär hade laget bara tio ordinarie forwards närvarande. Sedan semifinaluttåget mot Rögle i slutet av april har nyckelforwards som Pär Lindholm, Jonatan Berggren, Jesper Frödén och Andreas Wingerli lämnat klubben för spel utomlands. Rutinerade Tuomas Kiiskinen har flyttat hem till Finland, medan Darren Nowick av allt att döma inte kommer till spel den kommande säsongen. Amerikanen uppges avsluta karriären för ett civilt jobb och räknades inte heller upp i laguppställnigen under gårdagens ispremiär.

Nyförvärvet Adam Mascherin ansluter till laget i morgon, fredag, och blir därmed forward nummer elva i laget, men ytterligare pusselbitar ska falla på plats för Skellefteå de kommande veckorna.

Andreas Wingerli, Jesper Frödén och Jonatan Berggren har alla lämnat Skellefteå. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

HEKTISK FÖRSÄSONG

Under tiden som general manager Erik Forssell jobbar på högvarv att säkra ytterligare forwardsförstärkningar så är det Ohlssons uppgift, tillsammans med assisterande tränarna Andreas Falk, Pierre Johnsson samt målvaktstränaren Krister Holm, att slipa på detaljer inför säsongsstarten.



– Vi kommer att gnugga på hårt nu för att få in spelsystem och andra viktiga delar i spelet. Vi vill tidigt sätta in våra mönster och komma väl förberedda in till SHL-säsongen.

Under försäsongen spelar Skellefteå AIK sju matcher, varav fyra av dessa är gruppspelsmatcher i Champions Hockey League som ska avverkas SHL-innan premiären den 11 september.

– Som upplägget är just nu så är jag väldigt nöjd. I och med att CHL drar i gång i slutet av augusti och SHL-premiären är den 11 september så hinner vi få många bra matcher under bältet inför premiären.

SPECIELL PREMIÄRMATCH: "HEMLIN... HAN HAR LYCKATS"

Premiärmatchen i sig blir väldigt speciell för Robert Ohlsson. Inte nog med att han där och då gör sin första SHL-match som bänkboss för Skellefteå – han gör det mot sin gamla klubb Djurgården i sin gamla hemmaarena Hovet.



– Johan Hemlin, Johan Hemlin… Han har lyckats, säger Ohlsson och brister ut i ett skratt.

– Det kunde inte bli på något annat sätt, va? Det är klart att det kommer kännas väldigt, väldigt speciellt.

Robert Ohlsson. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Under sina år i Djurgården lyckades han ta klubben till final 2019, där han och laget föll i finalserien mot Frölunda. Han vet hur det är att vinna SM-guld då han gjort det som assisterande tränare med Frölunda, men att få vinna guldet som huvudtränare är vad som driver Robert Ohlsson och vad som i grund och botten tagit honom till Skellefteå.



– I slutändan är det därför jag håller på. Det är en lång väg dit just nu, men det är som sagt ett bra driv i den här gruppen. Det skulle betyda otroligt mycket för mig, den här stan och hela bygden om vi lyckades. Det är det som är målet, helt klart.