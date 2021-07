Sex svenskar valda i första rundan av NHL-draften

Sex svenskar valdes i första rundan av NHL-draften under natten. Frölundas back Simon Edvinsson blev den tidigaste spelaren att väljas då han gick till Detroit Red Wings som sjätte spelare. Dessutom skrev Luleås Jesper Wallstedt historia genom att bli den första svenska målvakten i NHL:s historia att plockas i första rundan då Minnesota Wild tog honom med det 20:e valet.

På förhand var frågan om Sverige skulle kunna få sju förstarundeval som under rekordåret 2009. Riktigt så många blev det inte, men när första rundan stängdes runt 05.30 på lördagsmorgonen hade i alla fall sex svenskar valts bland de 31 första spelarna.

Buffalo Sabres valde som väntat den kanadensiska VM-backen Owen Power med förstavalet. Det följdes av att nykomlingen Seattle Kraken plockade den amerikanske VM-centern Matthew Beniers som nummer två. Båda två spelar till vardags collegehockey för University of Michigan.

Den första svensken blev Frölundas back Simon Edvinsson. Han gick till Detroit Red Wings som sjätte spelare. 18-åringen blev därmed den elfte svensken som Red Wings draftat sedan 2018.

Direkt efter Edvinsson gick Djurgårdens forward William Eklund som sjunde spelare till San Jose Sharks. När han blev uppringd av general managern Doug Wilson och hans son Doug Wilson Jr. fick han order om att "hoppa in i gymmet så att du kan komma och spela för oss nästa säsong".

We made a special call to our newest Shark, William Eklund. 😊 pic.twitter.com/um70MDCG1d

Den tredje svensken att väljas i draften blev Leksands forward Isak Rosén. Han gick som 14:e spelare till Buffalo Sabres, en aning högre än de flesta rankingar placerat honom.

Som 20:e spelare valde Minnesota Wild Luleås Jesper Wallstedt. Han skrev därmed historia genom att bli den första svenska målvakten att väljas i första rundan. Han blev dock inte den första målvakten att väljas i årets draft. Detroit Red Wings hade nämligen plockat Sebastian Cossa från Edmonton Oil Kings i WHL som 15:e spelare.

Goaltender Jesper Wallstedt, selected by the #mnwild with the 20th pick in the 2021 #NHLDraft, talks to media from Sweden. pic.twitter.com/4W7qJOspgY