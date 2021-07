Adam Larsson uppges vara klar för Seattle Kraken

Ingen Gabriel Landeskog men väl en annan stor svensk UFA uppges ha skrivit på för Seattle Kraken. Adam Larsson ar, enligt Sportsnets Chris Johnston skrivit på ett fyraårsavtal med en lönetaksträff på fyra miljoner dollar med den nya NHL-klubben.



Further to Frank's reporting, Adam Larsson has a four-year deal with #SeaKraken -- hearing it'll be a $4M AAV.



Seattle locked him during its exclusive UFA/RFA interview period. https://t.co/7HAV5aVD3C