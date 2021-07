Här är nästa stjärna som kan väljas av Seattle

Det har gått en och en halv vecka sedan det sipprade ut att Vladimir Tarasenko begärt att få trejdas bort från St. Louis Blues, som han spenderat hela NHL-karriären i.

Därefter har det dock varit tyst kring ryssen och potentiella trejder.

Nu kan det dock bli så att Tarasenko inte trejdas över huvud taget, i stället kan han plockas av Seattle Kraken i nästa veckas expansionsdraft.

Det är nämligen Frank Seravalli på DailyFaceoff.com som rapporterar att Blues väljer att inte skydda stjärnan inför expansionsdraften. I stället väljer de att skydda landsmannen Ivan Barbashjov framför Tarasenko.

Hearing #stlblues have exposed Vladimir Tarasenko in the Expansion Draft and are protecting Ivan Barbashev.