Efter Stanley Cup-finalen – kaptenens karriär i fara

Shea Weber spelade den gångna säsongen sin 1 000:e match i NHL. Vägen dit har kantats av en hel del skador. Redan förra året kom rapporter om att 35-åringens karriär kunde vara i fara på grund av de knä- och fotledsskador som plågade honom. Då kom han tillbaka och slutförde säsongen .

Efter Montréal Canadiens långa slutspelsresa, som tog dem hela vägen till Stanley Cup-finalen mot Tampa Bay Lightning, kommer hans framtid som hockeyspelare återigen upp på tapeten. Både Sportsnets Elliotte Friedman och TVA:s Renaud Lavoie rapporterar nu att både ligan och spelarfacket ska titta närmare på Montréal-kaptenens skadeproblem.

Enligt Friedman har Weber flera allvarliga skador som han brottas med. Dels knä- och fotledsproblemen, men även en tumskada som han spelade med genom slutspelet och som också uppges vara av den allvarligare sorten.

Det är inte bara Webers hälsa som är ett problem. Eftersom den tidigare backstjärnan har fem år kvar på långtidskontraktet han skrev med Nashville Predators 2012 finns det risk för bestraffning – för Nashville. Innan NHL begränsade kontraktslängden i ligan till maximalt åtta år skrevs längre kontrakt som var utformade för att ge spelaren högre lön under de första åren på kontrakten för att sedan sjunka och dra ned genomsnittslönen som utgör lönetaksträffen.

FRAMTUNGT KONTRAKT

Webers kontrakt, som kom till efter att Philadelphia Flyers försökte lura till sig backen med ett så kallat offer sheet, är ett sådant. Kontraktet var i sin helhet värt 110 miljoner dollar, men av dem betalas "bara" tolv miljoner ut under de återstående fem säsongerna. Sex miljoner kommande säsong, tre miljoner 2022/23 och sedan en miljon per säsong under resten av tiden.

Skulle nuvarande regler appliceras på Webers kontrakt om han slutar skulle Nashville bestraffas med en lönetaksträff på 4,9 miljoner dollar varje år under resten av kontraktstiden. Kontraktet löper ut 2026.

Elliotte Friedman skriver att det antagligen är mer troligt att Shea Weber sätts upp på långtidsskadelistan än att Nashville i slutändan bestraffas. Men tillägger också att det är ligans utredning av det enskilda fallet som kommer att avgöra det.

Shea Weber har sedan NHL-debuten för Nashville Predators 2005/06 spelat 1 038 matcher och svarat för 589 poäng. Han representerade Predators fram till 2016 då han trejdades till Montréal Canadiens i utbyte för P.K. Subban. Under karriären har han varit kapten i Nashville i sex säsonger och i Montréal under tre säsonger.

