Tidigare världsbacken köps ut

Keith Yandles tid i Florida ser ut att ta slut i förtid. Han har kontrakt i ytterligare två år, men kommer redan nu att köpas ut från avtalet. Det var Sportsnets Elliotte Friedman som först skrev att Panthers fattat beslutet att göra sig av med Yandle. Det bekräftades sedan av klubben.



34-åringen, som blir 35 i september, kom till Florida 2016 och har för det mesta gjort en hel del poäng. Så sent som 2018/2019 gjorde han 62 poäng och slutade femma i backarnas poängliga. Nu kommer han dock från en tyngre säsong.

Redan inför premiären uppgavs han vara på gränsen att petas av coachen Joel Quenneville, och även om han fick spela alla grundseriematcher petades han sen i slutspelet mot Tampa Bay. Att han nu köps ut kommer därför inte som någon större överraskning.

Rent ekonomiskt då? Yandle har två år kvar på ett kontrakt värt 6,3 miljoner dollar. Florida sparar allt som allt "bara" 2,5 miljoner dollar på att köpa ut veteranen. De sparar dock in hela fyra miljoner dollar kommande säsong, 960 000 dollar året därpå och sen "förlorar" de 1,2 miljoner i lönetaksutrymme 2023 till 2025.

Keith Yandle har gjort 600 poäng på 1032 matcher. Han har inte missat en enda grundseriematch sedan säsongen 2008/2009.

