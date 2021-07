”När man spelar i Färjestad går man för guld”

Det dröjde länge innan Per Åslund och Färjestad kom överens om ett nytt kontrakt men slutligen stod det klart att trotjänaren stannar i FBK.

För hockeysverige.se berättar Åslund nu om att bli kvar i klubben – och ambitionen om att vinna sitt tredje SM-guld.

– Jag spelar för att vinna och spelar man i Färjestad har man alltid chansen att få vara med och göra det, säger 34-åringen.

Per Åslund debuterade i Färjestad säsongen 2006/07. Sedan dess har han varit klubben trogen förutom en säsong, 2015/16, då han spelade i tyska Kölner under bland andra Niklas Sundblad och Petri Liimatainens ledning. Åslund har förutom två SM-guld med Färjestad även varit en flitig besökare i Tre Kronor.



Hans kontrakt med Färjestad gick ut efter senaste säsongen, men nyligen tecknade han ett nytt tvåårskontrakt med Karlstadsklubben, vilket innebär att han i skrivande stund är lagets äldsta spelare, 34 år ung.



– Jag tänker inte just åldersmässigt. Jag är inte heller den som pratar mest i gruppen, men jag försöker visa vägen under träningar och matcher. Sedan har jag såklart varit med länge, det har jag verkligen, skrattar Per Åslund innan vi blickar tillbaka på hans intåg i Färjestads A-trupp 2006.

– Det var länge sedan…

Peter Nordström, Pelle Prestberg, Thomas Rhodin, Jörgen Jönsson, Esa Pirnes, Per Ledin, Mathias Johansson, Jonas Höglund, Jonas Frögren, Emil Kåberg…



– Det var ett galet bra lag. Jag var nog väldigt nervös inför debuten i alla fall. Nu minns jag inte första matchen, men det var häftigt att fått vara med och lära av spelarna som spelade då.



Hur var det att kliva in och ta plats i det här gänget?

– Självklart var det speciellt. Jag tog inte den största platsen då heller. Det fick ta lite tid innan jag kom in i det, vänja mig lite mer varje dag och vara ödmjuk. Ha viljan att lära mig.

– Färjestad vann säsongen innan jag kom upp. Sedan vann vi serien första säsongen jag var med och vi hade ett riktigt bra lag. Vi åkte ut i semin då, men jag tycker att vi borde ha gått längre.

Var det här gänget väldigt mottagande av er unga spelare eller hur var miljön där och då?

– Ja, det var dom. Det var inga problem. Alla var väldigt snälla. Samtidigt ställde dom en del krav på alla. Det gick inte att bara glida med utan det gällde att visa framfötterna hela tiden. Att man ville vara där, vara seriös, vilja lära sig och vilja bidra.

– Det var såklart en viktig tid för mig. Jag var 20 år då, hade mycket att lära och var ödmjuk inför uppgiften. Att lära sig av dom spelarna som var där då, bara en sådan sak var stort och häftigt.

En ung Per Åslund i FBK-tröjan. Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

Sedan slutet av senaste säsongen har du dessutom Pelle Prestberg och Thomas Rhodin som coacher.

– (Skratt) Det är bra och jag gillar båda två. Dom är ödmjuka och kan mycket hockey samtidigt som båda är väldigt bra personer.

”KUL ATT KOLLA VILKA SOM KOMMER FRÅN KIL”

Per Åslund kommer från höjdhopparen Stefan Holms Kil, en ort på närmare 8000 invånare där hockeyn inte alla dagar är så jättestark.



– Jag kan inte säga att hockeyn är jättestor där. När jag växte upp spelade Kil i Division 2 eller 3. Vi var ett gäng som spelade mycket. Nästan varje lördagskväll hängde vi på ishallen och hade ”frivillig träning”. Vi var alltid där och spelade eller lekte.



Det var dock aldrig aktuellt att Färjestads-forwarden skulle gå i Stefan Holms fotspår och bli höjdhoppare.



– Nej, det var det inte. Klart att vi också hoppade mycket på friidrottsanläggningen då vi var små. Det var ändå häftigt då han var där.

– Han slog igenom när jag var lite äldre, men det var häftigt att han tävlade för Kil och självklart var han en stor förebild.

Per Åslund är inte ensam i Färjestad om att komma från Kil. I laget finns även 20-åriga juniorlandslagsmannen Oscar Lawner.



– Honom hade jag hört talas om en del. Jag tycker det är kul att kolla vilka som kommer upp från Kil och om det är några som sticker ut från dom olika årskullarna.

BESVIKEN ÖVER GÅNGNA SÄSONGEN

Färjestad blev säsongen 2020/21 utslagna av Växjö i kvartsfinal. För Per Åslunds egen del slutade säsongen med nio mål och totalt 28 poäng på 49 matcher.



– Vi hade en väldigt tuff start. Det tog ett bra tag innan vi hittade rätt så vi fick kämpa hårt. Jag tycker ändå att vi till slut hittade ett spel som gjorde att vi ändå var med på slutet.

– Jag kände att hade vi haft lite medstuds i första två matcherna mot Växjö så kunde vi gjort en bättre matchserie av det än vad det nu blev. Vi är såklart inte nöjda med att åka ut med 4-0 i matcher.

Färjestad fick en del kritik för att ni inte uppfyllde förväntningarna, hur ser du på det så här med några månaders distans till säsongen?

– Spelar man i Färjestad har man alltid höga krav på sig. Målsättningen är alltid att vinna. Vi hade ett bra lag…

– Man är van vid att går vi inte långt så är det inte bra. Det är vad man får leva med då man spelar för Färjestad.

Du har varit med om att vinna ett par SM-guld, vad fattades förra säsongen för att gå hela vägen som du ser det?

– Bland annat var "Sebbe" Erixon borta som är en stabil back. (Jesse) Virtanen försvann mot Växjö. Hade vi även haft (Gustav) Rydahl med lite längre så…

– Bakåt, vi var inte riktigt där i defensiven. Det handlar om små marginaler ifall man ska gå långt eller inte och mycket ska klaffa på slutet.

Hur ser du på din egen säsong?

– Jag började också tungt, precis som nästan hela laget. Jag tycker att jag kom in i det mer och mer ju längre säsongen gick. Det var en tung och jobbig säsong, men jag tar med mig att jag, som sagt var, hittade spelet mer och mer under säsongen.

– I slutspelet tycker jag hittade spelet och det kändes riktigt bra. Det är också vad jag ska ta med mig in i nästa säsong.

Per Åslund är revanschsugen efter den gångna säsongen. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

”GLAD ÖVER ATT VI HITTADE EN LÖSNING”

Per Åslund skrev nyligen ett nytt kontrakt med Färjestad, men det dröjde alltså till slutet av juni innan båda parterna var överens om en fortsättning.



– Det ser såklart jättespännande och kanonbra ut på pappret samtidigt som det är extremt kul att så många som varit här tidigare kommer tillbaka.

– Det gäller sedan att få ihop allt. Bara för att man har ett bra lag på pappret så är det ändå lika mycket hårt jobb som behövs. Det tror jag alla i laget är redo att visa.

Finns det en revanschkänsla inom dig med tanke på den senaste säsongens slutresultat?

– Ja, det gör det absolut. När man spelar i Färjestad går man för guld. Så är det bara. Att åka ut med 4-0 i en kvartsfinal, det svider.

– Har man dessutom vunnit tidigare så vill man vinna igen. Det vill vi göra så fort som möjligt.

Vad var det som gjorde att det drog ut på tiden innan du skrev på för Färjestad igen?

– Platserna fylldes upp fort och ett tag fanns det ingen plats för mig. Jag är väldigt glad över att vi hittade en lösning till slut. Nu kan jag blicka framåt igen.

– Det är superkul att skrivit på igen. Jag spelar för att vinna och spelar man i Färjestad har man alltid chansen att få vara med och göra det. Det är drivet jag har samtidigt som jag inte är jätte-ung längre, skrattar Per Åslund och fortsätter:

– Jag är medveten om att ska jag få vara med och vinna igen måste jag spela i ett topplag, vilket Färjestad alltid är.

Du har skrivit på för två säsonger, men jag antar att du har för avsikt att sedan skriva på för två nya år sedan?

– Ja, varför inte? Jag tycker fortfarande det är superkul med hockey och älskar att träna. Kroppen känns bra så jag ser inte något slut ännu, avslutar Per Åslund samtidigt som måsarna skriker i bakgrunden utanför kusten i Koster är han är med familjen på semester.

