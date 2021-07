Stjärnans krav: "Trejda mig"

Han draftades av St. Louis Blues som 16:e spelare 2010. Under den förkortade säsongen 2012/2013 anslöt Vladimir Tarasenko till klubben och slog sig in i laget direkt. Sedan dess har det blivit 218 mål och 442 poäng på 531 matcher. Han är klubbens femte bästa målgörare och tionde bästa poängplockare någonsin. 2019 var han också med och vann Stanley Cup med klubben.

Men nu vill Vladimir Tarasenko bort från klubben han spelat för under nio säsonger. Enligt The Athletic har ryssen lämnat in en formell trejdbegäran och general manager Doug Armstrong letar nu efter potentiella trejdpartners. Anledningen till Tarasenkos vilja att lämna Blues tycks framför allt handla om hans skadehistorik.

ILSKA EFTER OPERATIONERNA

Tarasenko har de senaste åren haft enorma skadeproblem. Han har sedan Stanley Cup-vinsten för två år sedan bara spelat 34 NHL-matcher på grund av en krånglande axel. Han har opererats tre gånger, och det är framför allt kring hans två första operationer han är besviken. Operationerna ska ha genomförts av Blues läkare, men inte gjort ryssen nöjd, och han ska enligt uppgifter nu känna att det inte finns något förtroende kvar mellan honom och klubben.

Under de 34 NHL-matcher han spelat de två senaste åren har den tidigare så fruktade målskytten bara mäktat med sju kassar. Som bäst har han gjort 40 mål under en säsong.

BYTS MOT KLUBBIKONENS SON?

Det finns knapphändiga uppgifter om vilka klubbar som vill ha Tarasenko, som sitter på ett kontrakt med en lönetaksträff på 7,5 miljoner dollar till 2023. The Athletic skriver dock att Blues är intresserade av Calgarys Matthew Tkachuk, som är uppväxt i St. Louis eftersom hans pappa Keith spelade för klubben. Keith jobbar idag som "director of player recruitment" för Blues. Det skulle dock kosta mer än bara Vladimir Tarasenko för att få Tkachuk, som dock uppgetts vara öppen för att lämna Calgary.

En annan klubb som nämns som en tänkbar destination är New York Islanders.

En trejd ska inte vara nära att genomföras här och nu, men det mesta tyder på att den 29-årige ryssen kommer vara bortbytt innan nästa säsong drar igång om ungefär tre månader. Något som gör det hela svårare är att den tidigare målsprutan också sitter på en no trade-klausul, och själv kan påverka var han hamnar.



