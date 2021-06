Kritiserar egna stjärnan: ”Jag är besviken på honom”

New York Islanders hade det redan tufft i nattens match mot Tampa Bay Lightning.

Det blev inte direkt lättare då stjärnan Mathew Barzal drog på sig ett matchstraff efter att crosscheckat Jan Rutta högt upp mot ansiktet.

– Jag är besviken på honom, sade Islanderscoachen Barry Trotz om Barzal efteråt.



Tampa Bay Lightning hade lekstuga mot New York Islanders i nattens femte match i semifinalserien. Hemmalaget vann med hela 8-0 och är nu endast en vinst från att spela i en andra raka Stanley Cup-final.

Som om det inte var illa nog för Islanders så fick de även klara sig utan lagets stora stjärna Mathew Barzal under andra halvan av matchen efter att han drog på sig ett matchstraff.

En frustrerad Barzal söker upp Tampa Bay-backen Jan Rutta i mittzonen och crosscheckar honom i bröstet för att sedan sätta upp klubben ännu högre, mot halsen/ansiktet och Rutta faller då till isen. Varken Rutta eller Barzal spelade något mer i matchen.

Mat Barzal received a five-minute major and a game misconduct for this crosscheck on Jan Rutta. pic.twitter.com/GZnvW9I5EH