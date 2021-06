Djurgårdsikonens son lämnar Sverige – siktar på att testa collegevägen.

Pappa heter Jimmie Ölvestad och är en av Djurgårdens stora profiler genom tiderna. Sonen Lucas Ölvestad väljer dock en annan väg ut i hockeyvärlden. Nästa säsong drar han till USA för att representera Dubuque Fighting Saints i USHL – med siktet inställt på en collegekarriär.

– Att skaffa en utbildning samtidigt som spela hockey på en hög nivå är så bra det kan bli, säger backlöftet till hockeysverige.se.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under säsongen 2020/21 fick Lucas Ölvestad chansen att hänga med på en match i SHL med Djurgården. Alltså den klubb där hans pappa Jimmie Ölvestad mer eller mindre har ikonstatus. Men nu kommer han att lämna Djurgården, Stockholm och Sverige för att flytta över till USA och spela juniorhockey i USHL med Dubuque Fighting Saints.

– Planen är att jag ska över och jag ser fram emot det sjukt mycket. Jag har alltid velat åka över och är även amerikansk medborgare eftersom jag föddes då farsan lirade där borta, säger Lucas Ölvestad när hockeysverige.se träffar honom på ett kafé i Globens köpcentrum.

– Jag har alltså ett dubbelt medborgarskap, vilket gör det ganska enkelt för mig. Collegehockeyn är också något jag alltid tittat och haft koll på. Just USHL ger bra möjligheter för mig att skaffa bra förutsättningar.

USHL räknas som en collegeföreberedande liga. Många unga spelare går dit med förhoppning om att få ett hockeystipendium till någon bra skola. Det är också det som Ölvestad siktar på.



– Det är planen just nu i alla fall och något jag alltid velat göra. Jag har aldrig haft några problem med skolan utan tyckt den varit ganska rolig.

– Att skaffa en utbildning samtidigt som spela hockey på en hög nivå är så bra det kan bli.

Hur viktig är utbildning och skola för dig?

– Hemma har det alltid varit prio ett. Även om hockeyn har tagit den mesta av min tid har mamma och pappa pushat på mig och syrran att skolan är viktig. Om vi inte presterar i skolan får vi inte heller gå på träningen.



Kommer du att plugga under din tid i Dubuque för att sedan ha chansen att komma in på college?

– Man läser någon collegekurs per termin så jag tar engelska. Det är inte mycket skola utan lite för att kunna förbereda mig för college, men inte plugg på heltid.

DRAFTADE ÅTTA SVENSKAR

När ligan hade sin årliga draft för några veckor sedan valde Dubuque Fighting Saints svenske general manager Kalle Larsson inte mindre än åtta svenskar. Förutom Lucas Ölvestad plockade klubben målvakterna Philip Svedebäck (Växjö) och Marcus Brännman (Örebro) samt backarna Samuel Sjölund (AIK), Axel Kumlin (Frölunda), Christopher Lynch (Färjestad) liksom forwardsduon William Hallén och Gabriel Lundberg som båda spelat för Frölunda.



– Jag är lite bekant med dom. Vi har varit på samma landslagsläger och jag har samma agent (AC Hockey) som några av dom. Däremot känner jag dom inte så bra, men självklart vet jag vilka alla är.

Vilka förväntningar har du på ditt första år i USA?

– Senaste månaderna har jag kollat mycket på matcherna dom spelar där. Det går fort och är liten rink så det blir annorlunda. Det gäller bara att vara beredd på att det kommer vara annorlunda från början.

– Jag vet egentligen inte vad jag ska förvänta mig eftersom jag aldrig gjort något liknande, men jag ser bara fram emot det. Det har inte hunnit bli läskigt ännu (skratt), men jag kan tänka mig att ju närmare det kommer desto mer läskigt blir det.



Det måste ändå vara skönt att ha så pass många svenskar med sig?

– Ja, det är ändå en trygghet eftersom dom gör samma resa som jag.

Vi hade en Intertröja med hans namn på hängande hemma i garaget, vilket var lite coolt.



Lucas Ölvestad om gammelfarfar Lennart "Nacka" Skoglund.

Det blir en omställning för 19-åringen att kliva in i dom små rinkarna.

– När det var NHL-matcher i Globen tränade vi några pass där inne och då var det på liten rink. Man märkte skillnad och det gick automatiskt snabbare efter det är mindre ytor.

– Det gäller att direkt vara med på att det kommer vara en stor omställning. Sedan tror jag inte att det kommer vara något större problem, men det gäller att ta in så mycket som möjligt från början.



Du är ganska snabb…

– Ja, det en av mina styrkor.



Det måste ändå vara en fördel då du kommer över dit?

– Ja, jag tror att jag är en ganska skicklig skridskoåkare så jag tror att det ska passa mig ganska bra.



Vad har Djurgården sagt om att du åker över redan nu?

– Alla har tyckt det varit roligt att jag får åka ut på äventyr. Sedan är det såklart också tråkigt att dra och lämna alla här hemma. Jag kommer sakna dom, men jag tror dom flesta tycker det är kul att jag får den här chansen.



Du kan väl återkomma om 10-15 år till Djurgården för att avsluta karriären?

– Ja, jag hoppas det, säger Lucas Ölvestad samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

GAMMELFARFAR VAR FOTBOLLSLEGENDAR

Det är inte bara i hockeyvärlden Lucas Ölvestads släkt huserar. 19-åringens gammelfarfar är ingen mindre än fotbollslegenden Lennart ”Nacka” Skoglund.

– Jag vet faktiskt inte så jättemycket om hans karriär. Han var ”bajare” och spelade i Italien. Det här var lite före min tid, säger Lucas Ölvestad med ett leende som inte alls är olikt sin gammelfarfars.

– Även fast jag inte såg honom spela vet jag såklart att han är ett stort namn.

Kan du känna lite stolthet då du ser något program på TV där han är med?

– Eftersom jag aldrig träffade honom har jag ingen direkt relation till honom. Däremot vet jag att vi hade en Intertröja med hans namn på hängande hemma i garaget, vilket var lite coolt. Sedan är det alltid folk som frågar om honom.



Lennart ”Nacka” Skoglund var hammarbyare och det är väl du också då eller?

– (Skratt) Nej, vår lilla familj är faktiskt djurgårdare. Sedan är resten av släkten på båda sidorna ”bajare”. Det är bara vi fem – mamma, pappa, jag, syrran och farmor – som är djurgårdare.



Hur stort fotbollsintresse har du?

– Det kommer och går lite. Jag kollar alltid på Djurgården. Dom har jag alltid koll på. Sedan har jag såklart koll på dom stora ligorna. Dessutom kollar jag på EM, VM och allt sådant, men det var mer fotboll förut.

"KAN INTE SPRINGA RUNT OCH SKRIKA PAPPA"

Lucas Ölvestad syster, Tuva, är däremot en mycket lovande fotbollsspelare.

– Hon spelar fotboll i Boo FF. Jag har börjat följa hennes matcher mer och mer senaste tiden. Det går väldigt bra för henne och hon är faktiskt väldigt duktig. Tuva är 05:a och gjorde A-lagsdebut igår (läs. Söndags). Dessutom är Mia Jalkerud (fotbollsproffs i Norge) vår faster så vi är både en hockey och fotbollsfamilj.



Pappa Jimmie Ölvestad, med NHL- och landslagsmeriter, har varit en av sonens största inspirationskällor som hockeyspelare.

– Jag kollade på honom redan då han spelade i USA så jag har kollat hockeymatcher där han varit med sedan jag var ett år gammal.

– Självklart kommer jag ihåg mest härifrån Hovet då han spelade med Djurgården. Ett av dom bästa minnena jag har är från säsongen 2009/10 då Djurgården gick SM-final.

Jag tycker synd om A-lagsspelarna då vi sprang runt där som terrorister och sköt runt bandybollar.



Lucas Ölvestad om hur han, William Eklund och andra barn till spelarna i Djurgården levde rövare i lagets omklädningsrum när de var små.

Genom åren har Lucas Ölvestad haft sin pappa som fystränare, vilket han tycker har fungerat väldigt bra.

– Det är tredje året jag har honom som tränare och det har inte varit några problem alls. Vi lade upp en lite plan i början för det fick inte bli pappa och son under träningen utan då skulle det vara Lucas och Jimmie.

– Det här har fungerat jättebra, men vi trodde inte innan heller att det skull bli några problem. Hade jag sprungit runt där ock skrikit "pappa" hade det blivit konstigt för alla andra i laget också, säger Lucas Ölvestad med ett skratt.



Ni är ett gäng söner till tidigare djurgårdsspelare som växt upp tillsammans i korridorerna på Hovet, du, William Eklund, Adam Falk och så vidare, hur tajta är ni alla idag?

– Vi är tajta. Jag och William har umgåtts väldigt mycket. Dessutom gick vi i samma klass på gymnasiet och spelade i samma lag länge, men jag har kontakt med alla.



Det sägs att landhockeymatcherna mellan er grabbar utanför omklädningsrummen på Hovet var viktigare än elitseriematcherna…

– (Skratt) Jo, så var det. Jag tycker synd om A-lagsspelarna då vi sprang runt där som terrorister och sköt runt bandybollar. Det är också bland dom bästa minnena jag har.



Har du känt att efternamnet Ölvestad har satt en extra press på dig under åren?

– Jag jämförs inte med pappa, men klart att folk vet att jag är hans son. Däremot har jag inte tänkt på det så mycket och har heller aldrig varit någon stor grej.

– Klart att det hänt några få gånger att någon sagt något på planen, men jag är ganska bra på att inte ta åt mig så det har inte varit några problem.

Som ung spelare spelade Lucas Ölvestad i Boo tillsammans med bland andra Alexander Holtz.

– Det var såklart ganska länge sedan, men jag kommer ihåg att han alltid varit talangfull. Det förvånar mig inte att det går bra för honom. Speciellt eftersom han alltid jobbar hårt samtidigt som han är så skicklig.

– Han har alltid varit bra. I unga år var det många som var bra, men vissa faller av efter ett tag. Alexander däremot har alltid krigat på.



Ni är ganska många bra spelare från trakterna kring Nacka, Trångsund och Haninge, du, Alexander Holtz, Simon Johansson, William Eklund, Alex Brännstam, Pontus Johansson och så vidare, vad är det som driver er?

– Jag tror att det är djurgårdskulturen som har tagit över hos oss under åren vi varit här. Det accepteras inget annat än att alla jobbar hårt.

– Sedan är det folk som inte riktigt klarat av det från början. Då måste man lära sig att anpassa sig för det är tufft i början. Jag kommer själv ihåg att gå upp klockan sex, pallra sig hit och köra stenhårt flera timmar om dagen ibland inte var jättekul.

– Man lär sig och blir härdad. Jag tror det är så med alla oss. Sedan älskar alla hockey också och är ett väldigt bra gäng vid sidan av. Vi spelar tillsammans, men umgås även utanför. På så vis är vi tajta och blir inte riktigt trötta på varandra. Just sammanhållningen är något av det viktigaste.

A-LAGSDEBUTERADE: "NÅT JAG ALDRIG KOMMER GLÖMMA"

Säsongen 2020/21 fick Lucas Ölvestad möjligheten att vara ombytt i en SHL-match för Djurgården.

– Det kom ganska spontant. Jag hade kört med A-laget någon vecka eller två. När jag kom till träningen för att köra på som vanligt sa tränaren ”Lucas, du ska med upp till Skellefteå”. Det var såklart väldigt kul även om jag inte fick någon speltid, men det är något jag aldrig kommer att glömma.

– Det var sjukt roligt att bara kolla på och se hur allt fungerar för det är annorlunda. Proffsigt på riktigt.



Vad tar du med dig för erfarenheter från en sådan resa?

– Man lär sig mycket om spelet, att allt går så fort och att man inte har någon tid att göra misstag där. Du måste hela tiden ta rätt beslut.

– Sedan kollade jag mycket på alla duktiga spelarna, Jocke Lindström… Han har jag haft koll på under många år här i Sverige. Han är en grymt bra hockeyspelare, liksom alla Skellefteå- och djurgårdsspelarna. Det var bara att luta sig tillbaka och försöka ta in så mycket som möjligt.



Jag antar att det skiljer sig en del i ett omklädningsrum inför en match respektive träning?

– Ja, men man kan skämta runt och ha skitkul innan en match också, men när det är ”game time” taggar alla till. Det var bara för mig att vara tyst och lyssna, avslutar 19-åringen från Sickla med ett leende.



Foton: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

