Efter slutspelsmissen – här är P.K. Subbans nya roll

Tiden i New Jersey Devils har antagligen inte blivit vad P.K. Subban hoppades på när han trejdades dit av Nashville Predators sommaren 2019. Under de två säsonger 32-åringen har hunnit göra i klubben har hans produktion dalat betänkligt samtidigt som Devils varit långt ifrån att kvalificera sig för slutspel. I år placerade laget sig på 29:e plats av ligans 31 lag.

Med ett år kvar på det monsterkontrakt värt 72 miljoner dollar han skrev med Montréal Canadiens 2014 har veteranbacken hittat en ny bisyssla som kanske indikerar vad han kan komma att jobba med när karriären är över. I natt debuterade Subban nämligen som expert i ESPN:s NHL-bevakning av Stanley Cup-slutspelet.

Från och med nästa säsong har ESPN de huvudsakliga tv-rättigheterna till NHL i USA efter att ha vunnit upphandlingen av dessa tidigare under våren.

Subban, som vann Norris Trophy som NHL:s bästa back 2013, har spelat 757 NHL-matcher för Montréal, Nashville och New Jersey och samlat ihop 445 poäng.

Tonight I make my debut @espn 👉🏿 tune in at 11:30 p.m. ET on ESPN2, and at 12:30 a.m. ET on ESPN! It Might get a little silly 😎 pic.twitter.com/NvVbGOsSWn

TV: Experternas utlånade: Tampa favoriter till Stanley Cup