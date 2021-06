"Värsta jag varit med om - illa på alla sätt"

Han själv fick det aldrig att lossna - och HV71 stod för ett dunderfiasko och åkte ur SHL. Nu berättar Jesper Kokkonen om debutsäsongen i klubben - där inget gick som det skulle.

– Varken jag personligen eller laget lyckades vid något tillfälle. Det var en oerhört tuff säsong, säger han till hockeysverige.se.

Jesper Kokkonen har haft en lite annorlunda resa till eliten. Fostrad i Flemingsberg och spelade juniorhockey i Ilves innan fem säsonger i Hockeyettan väntade. Efter att sedan ha gjort två säsonger i BIK Karlskoga kom han att hamna i SHL med HV71 senaste säsongen. Men resan dit har, som sagt var, varit krokig för Finlands-svensken.



– Pappa född och uppvuxen i Finland. Mamma är från Sverige, men hennes föräldrar är från Finland så man kan väl säga att jag har en ganska stor finsk släkt, berättar Jesper Kokkonen som känner sig som både svensk och finsk.

– Det är både och. Jag har ändå bott i Finland under fem år och spelat i Juniorlandslagen där, men även varit fler år i Sverige. Klart att det då känns lite blandat.

Inför säsongen 2007/08 valde Kokkonen som 15-åring att flytta till Tammerfors och spela hockey i Ilves juniorverksamhet.



– Det var jag och Kristopher Dahling, som är en barndomskompis, som också flyttade dit ner. Sedan fick han lämna efter ett år. Efter det var jag där själv i fyra av dom totalt fem åren jag var där.

Hur fungerade det rent socialt att bo i Tammerfors?

– Jo, men det var lugnt. Jag gick i en finsk-svensk skola. Dessutom har jag fått en väldig massa kompisar genom hockeyn där. På så vis var det kanonbra.

DÄRFÖR BLEV DET FINLAND

Fick du sedan välja om du ville spela i det finska eller svenska juniorlandslaget?

– Det blev rätt automatiskt Finland. Jag hade dubbelt pass och har växt upp med pappas släkt som gapat framför TV:n när Finland spelat matcher, skrattar Jesper Kokkonen och fortsätter.

– När jag fick åka på finska landslagens russinläger blev det, som sagt var, automatiskt att jag skulle spela för dom landslagen.

Däremot var det aldrig aktuellt för honom att spela med det svenska juniorlandslaget.



– Nej, det vet jag inte om det var och är inte heller något som jag tänkt på.

Jesper Kokkonen. Bildbyrån

"KUNDE KÄNNAS GANSKA LÅNGT BORTA"

Det blev alltså fem säsonger i finska juniorligorna, en tid som han själv inte var så lyckat hockeymässigt för honom personligen.



– Hockeymässigt var det ingen höjdare. Klart att jag som person växte oerhört mycket och tiden där gjorde mycket nytta för mig. I alla fall var det en hyfsat rolig tid även om det inte var den bästa hockeymässigt.

Hade du kunnat stanna kvar i Finland om du velat?

– Ja, det hade jag kunnat. Hockeyn har alltid varit nummer ett för mig och jag var ganska trött på det och ville komma tillbaka till Sverige.

– Sedan blev det Division 1 med Hammarby. Jag hade inte så bra koll på ligorna över J20 i Sverige så det blev ettan. När jag förstod att det fanns södra Hockeyettan och att det spelades en bra hockey där så valde jag att spela där. Jag fick en stor roll och hade tre fantastiska år i Vimmerby.

Hade du där och då tankar på att du skulle ta dig hela vägen till SHL?

– Det har alltid varit målet. Klart att när man vaknar upp på morgonen för att sedan dra i väg och jobba på ett snickeri kunde det kännas ganska långt borta. Speciellt när jag hade lite tyngre perioder.

– Jag fick en pangsäsong den sista i Vimmerby och kände att jag på bara några år utvecklats oerhört mycket som spelare. När jag sedan kom till Karlskoga kändes inte längre SHL så långt borta.

28-åringen från Flemingsberg fick en väldigt fin utveckling i BIK Karlskoga. Under sin andra säsong i Hockeyallsvenskan svarade han för 24 mål och totalt 38 poäng på 52 matcher.



– Det var ett oerhört bra lag med ett grymt ledarskap med alla som varit där länge, (Mikael) ”Daggen” Eriksson, ”Bulan” (Carl Berglund), (Fredrik) Höggren, (Tobias) Thermell och så vidare. Dom tog in alla oss spelare på ett väldigt bra sätt och ville verkligen kräma ur max av varje spelare. Det var ett fantastiskt ställe att spela på.

Jesper Kokkonen. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Fredrik Forsberg har tidigare berättat om den speciella sammanhållningen som var kring laget i BIK Karlskoga både på och vid sidan av isen, tror du den sammanhållningen påverkade det här din utveckling?

– Ja och så var det verkligen både på och utanför isen. Alla var kompisar utanför isen och det var hela tiden en harmonisk stämning, men så fort vi skulle börja tävla var det krig och man fick blodad tand.

"FICK INTE IHOP DET"

Inför säsongen 2020/21 fick Jesper Kokkonen ett samtal från HV71:s sportchef, Johan Hult.



– Bilden jag hade framför mig var lite annorlunda än att åka ur. Klart att när HV71 ringde så var det väldigt lockande och jag nappade ganska fort på det. Jag var oerhört sugen att få vinna något med HV71, men så blev det inte.

Kokkonen svarade för ett mål och totalt fyra poäng på 48 matcher i ett HV71 som fick lämna den högsta serien.



– Värsta jag varit med om. Det var illa på alla sätt. Varken jag personligen eller laget lyckades vid något tillfälle. Det var en oerhört tuff säsong.



Kan du så här i efterhand peka på vad det var som inte kuggade i för ni hade trots allt ett relativt starkt lag på pappret?

– Vi kanske hade väldigt bra spelare på en individuell nivå, men som lag fick vi inte ihop det. Fast egentligen har jag ingen aning. Vi fick det inte att stämma, vi jobbade i motvind under hela säsongen och lyckades aldrig vända på det.

Många har pekat på Nicklas Rahm och Stephan ”Lillis” Lundhs ledarskap, men vilket ansvar hade ni spelare för att få ihop gruppen?

– Oerhört stort ansvar såklart. Så är det. Det var tufft och vi försökte med allt varje dag, möten och man grubblade själv hemma över vad man skulle göra.

Hur mycket nerver smög sig in i kvalet mot Brynäs?

– Första matchen… Jag var aldrig så nervös under hela säsongen som inför den matchen. Det var som att kliva in i första seriematchen och det är fullsatt på läktarna som man inte var van vid.

– Sedan var det såklart ångest. Samtidigt när du kliver ut försöker du "chippa in” och få det att släppa på något sätt, men vi lyckades inte plocka med oss vinster eller göra fler mål på Brynäs.

Jesper Kokkonen. Bildbyrån

"VÄLDIGT STOR HUNGER"

Trots degraderingen valde alltså Jesper Kokkonen att stanna i HV71.



– Det var jag ganska tydlig med redan från början. Sedan var det såklart viktigt att vi skulle få ett slagkraftigt lag. Just nu ser det väldigt spännande ut. Det blir en härlig utmaning att kliva in i Hockeyallsvenskan nästa säsong.

– När det sedan drar i gång gäller det att vi får ihop gruppen, vara så tajta som möjligt, förstå och vara väldigt ödmjuka inför uppgiften som kommer. Det kommer att bli krig så det gäller att vi är vakna från match ett.

Alla lag kommer såklart lite extra mycket vilja slå HV71, men den pressen tror Kokkonen bara blir kul att ställas inför.



– Det är väl såklart roligt (skratt). Sedan gäller det att klara av att slå oss också. Är vi bara på hugget så ska vi kunna vinna mycket matcher.

Hur har stöttningen från fansen varit efter degraderingen?

– Den har varit oerhört stor, även från alla sponsorer. Det finns en väldigt stor hunger precis som det är hos alla spelare och dom som jobbar i HV71, avslutar Jesper Kokkonen.

