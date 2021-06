Gör miljonvinst – trots pandemin: "Mycket positivt"

Örebro Hockey gör ett positivt miljonresultat 2021. Det skriver klubben på sin webbsida.

Säsongen 2020/21 spelades nästan helt utan publik på läktarna. Trots det har det varit positiva tongångar från flera av klubbarna i SHL gällande det ekonomiska läget när det är dags att göra bokslut för säsongen.

Nu meddelar exempelvis Örebro Hockey ett man gör en vinst på en miljon kronor.

– Vi är otroligt tacksamma över det stöd vi mottagit under det gångna räkenskapsåret, säger klubbens vd Mikael Johansson i ett pressmeddelande.

– Nu stänger vi böckerna med ett positivt ekonomiskt resultat vilket så klart är glädjande. Att redovisa ett positivt resultat trots den stora påverkan som pandemin haft under hela verksamhetsåret känns mycket positivt. Speciellt med tanke på de betydligt dystrare ekonomiska prognoser vi arbetade med under hösten 2020.

Örebro Hockey har ett eget kapital på 8,1 miljoner kronor efter vinstresultatet. Omsättningen i klubben sjönk med sju miljoner kronor från 119 till 112 miljoner kronor jämfört med 2019/20.

Örebro slutade sexa i grundserietabellen och tog sig till semifinal mot de blivande svenska mästarna Växjö Lakers efter att ha slagit ut Leksand i kvartsfinal.

