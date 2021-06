Beskedet: Har skrivit på för Philadelphia

Han gjorde stor succé i Brynäs, och var den viktigaste spelaren när klubben säkrade sitt SHL-kontrakt. Samuel Ersson har också fått testa på spel i Tre Kronor, och fanns med i Riga som tredjemålvakt under världsmästerskap.

Nu har nästa framgång för den unge målvakten kommit. Precis som väntat har han skrivit på ett treårigt rookiekontrakt med Philadelphia Flyers. Flyers draftade svensken i femterundan, som 143:e spelare totalt, i draften 2017.

– Vi är mycket glada över att ha Samuel under kontrakt med Flyers. Han har stadigt tagit steg sedan hans draftår och har nått framgånger på juniornivå, i SHL och på internationell nivå. Vi ser fram emot att fortsätta se hans utveckling när han flyttar till Nordamerika, säger Philadelphias assisterande GM Brent Flahr till klubbens hemsida.

21-åringen stod 42 SHL-matcher under säsongen. Han räddade 91,1 procent av skotten och släppte in 2,96 mål per match. I kvalet mot HV71 stoppade stjärnmålvakten 94,9 procent av skotten och släppte in 1,3 mål per match.



TV: Boumedienne om kvalet med Brynäs





Matchrapporter: Brynäs avgjorde matchserien mot HV 71 efter rysare Brynäs vann på nytt mot HV 71 HV 71 reducerar mot Brynäs efter seger