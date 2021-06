Skriver kontrakt med Montréal

Efter att ha imponerat stort i Modo i Hockeyallsvenskan skrev Mattias Norlinder på ett SHL-kontrakt med Frölunda inför den gångna säsongen.

Förstaårssenioren gjorde en bra debutsäsong och fick till och med göra ett par matcher med Tre Kronor. Nu kommer nästa framgång för Norlinder: Han skriver NHL-kontrakt med Montréal.

Canadiens skriver på sin hemsida att man skrivit ett treårskontrakt med backtalangen, som valdes som 64:e spelare i draften 2019. Norlinder gjorde 5+5 på 37 SHL-matcher med Frölunda den gångna säsongen och har kontrakt med Göteborgsklubben även kommande år.

Backen kommer tjäna 750 000 dollar per år under sina två första år, förutsatt att han spelar i NHL, och 800 000 under år tre. Dessutom får han bonusar på 92 500 dollar under alla tre NHL-år. Skulle han däremot spela i AHL får talangen nöja sig med 70 000 dollar per säsong.

TV: Analys av Frölundas säsong