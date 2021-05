Nu kan guldhjälten lämna - för Kina: "Jag har blivit kontaktad"

Hon är en av svensk ishockeys klarast lysande stjärnor - men nu kan Emma Nordin ha gjort sitt i Luleå. Ett erbjudande om spel i Kina - eventuellt med Michelle Karvinen - finns på bordet.

– Klart att det lockar att vi förhoppningsvis någon gång ska få spela tillsammans igen, säger hon till hockeysverige.se.

Emma Nordin svarade för en mycket fin säsong poängmässigt. På 33 matcher gjorde hon 22 mål och totalt 58 poäng. En säsong som avslutades med att hon fick vinna sitt femte SM-guld. När hockeysverige.se ber 30-åringen från Örnsköldsvik blicka tillbaka på den framgångsrika säsongen så gör hon det med lite blandade känslor.

- Som så många andra har sagt så var det en väldigt speciell säsong. Jag älskar ishockey, idrott och att få genomföra den, men det har varit väldigt speciellt att inte ha publik på matcherna, berättar Emma Nordin för hockeysverige.se och fortsätter:

- Jag förstår verkligen vilken stor del av idrotten engagemanget och gemenskapen som finns gentemot fans, samarbetspartner, publik eller oavsett vem man är betyder.



Hur har du upplevt säsongen på isen?

- Hockeymässigt, jag kan tycka att det har på ett sätt varit lite fascinerande. Vi tappade inte poäng i många matcher under säsongen. Jag tror att det bara var i fyra matcher. Ändå har vi aldrig varit nöjda under säsongens gång. Det tycker jag tyder på att vi haft en väldigt stark grupp under lång tid som hela tiden höjer kraven på varandra och oss själva.

- Om jag ser tillbaka och till det stora hela så har det varit en fantastisk säsong. Jag tycker också det varit härligt att känna att man inte varit riktigt nöjd utan att alla velat tävla och utvecklas.

Emma Nordin tror också det här drivet i gruppen kan vara en nyckel till att Luleå till slut vann SM-guldet.

- Ja, det tror jag säkerligen att det kan vara. Att få jobba med kontinuitet över tid, hela tiden lyfta kraven och förväntningarna på varandra, men också på oss själva för klubben tror jag är en bidragande faktor.

RYGGPROBLEM

Luleå-forwarden lyfter också Brynäs satsning som något bra för både konkurrensen och hockeyn i Sverige.

- Det är jättekul. Jag tycker det är helt fantastiskt och jag önskar att vi hade tio lag i ligan som inser vikten av dels vilja ha ett bra damlag dels se till att man ger förutsättningarna för att hela tiden kunna snäppa upp.



Trots att Emma Nordin gjorde en poängmässigt stark säsongen är hon ändå inte riktigt nöjd med den.

- Jag tycker säsongen varit okej. Sedan har det varit lite upp och ner precis som det egentligen alltid är. Personligen tycker jag kanske inte att det varit min allra starkaste säsong.

Emma Nordin är inte helt nöjd med sin säsong. Bildbyrån



Hur har dina ryggproblem påverkat din prestation under säsongen?

- Klart att det påverkat. Samtidigt vill jag inte ha något att skylla på för att det varit si eller så. Skador och krämpor kommer man nästan aldrig undan, men när det är något man lever med i vardagen så är det energikrävande.

- Jag får försöka hitta sätt för att kunna optimera min prestation. Det kan vara att jag får tänka lite smartare i gymmet. Ibland hitta på lite annorlunda upplägg där. Samma sak på isen, att jag får vara lite mer eftertänksam. Det har ändå gått att slingra sig igenom säsongen, säger Emma Nordin med ett lätt skratt.



Kroppen tar såklart mycket stryk under en lång säsong, men Emma Nordin har inte bara dragits med ryggproblem.

- Det blev tufft och väldigt intensivt på slutet. På det åkte jag även på Corona innan slutspelet. Jag tror inte att den gjorde så det blev så mycket bättre.

- Efter varje säsong känner man sig tom eftersom det varit väldigt intensivt och man då lever för idrotten. Speciellt i slutet av säsongen är det bara den som gäller. Klart att man då är ganska sliten både mentalt och fysiskt. Jag tycker ändå att jag har återhämtat mig bra.



Har du fortfarande sviter kvar efter coronan?

- Nu skulle jag säga att jag känner mig fräsch, men det var en hel del kvarvarande påverkan under säsongen. Jag har hört många som har fått dragits med det under en väldigt lång tid så jag är ändå tacksam att det inte var under en så jättelång period jag känt av det, men det tog lite tid.



Var du väldigt dålig under den här perioden?

- Det beror nog på vad man jämför med, men jag hade rätt mycket symptom. Jag skulle ändå säga att jag klarade mig lindrigt undan med tanke på alla fall jag har hört talas om.

- Absolut hade det en påverkan efteråt. Speciellt eftersom jag håller på med en väldigt intensiv idrott.

"SVÅRT BESLUT - ÄLSKAR ATT VARA HÄR"

Emma Nordin har sedan ankomsten till Luleå från Modo gjort sju säsonger i klubben. Ännu så länge är inget nytt kontrakt påskrivet samtidigt som hon placeras i kinesiska klubben i kinesiska Kunlun tillsammans med tidigare kedjekompisen Michelle Karvinen.

- Statusen är att jag har blivit kontaktad om ett sådant alternativ. Sedan är det att väga fördelar och nackdelar med allting. Jag har inte tagit något beslut ännu.

- Jag känner att jag vill känna på det lite grann för att se om det är något jag vill ta mig an, alltså den utmaningen. Klart att det är ett svårt beslut att ta eftersom jag älskar att vara här (Luleå). Det känns som hemma.

Luleå håller givetvis sin dörr öppen till en fortsättning i klubben för henne.

- Det har varit väldigt positivt från deras sida och det känns skönt att känna, nu är jag inte jättegammal ännu, att då jag börjar komma upp i åren att dom ändå vill fortsätta samarbeta med mig.



Är Luleå enda alternativet du kan tänka dig i Sverige?

- Ja, det skulle jag säga. Så länge Luleå vill fortsätta jobba med mig så vill jag fortsätta jobba med det laget.

Superstjärnan Michelle Karvinen. Ronnie Rönnkvist





Även Michelle Karvinen ska ha fått anbud från den kinesiska klubben och till viss del påverkar hennes beslut även det beslut om kommande säsong som Emma Nordin kommer ta.

- Vi hade fem säsonger tillsammans här uppe. Fem väldigt bra säsonger dessutom. Vi trivs väldigt bra med att spela tillsammans. Sedan är vi två individer som tar våra egna beslut.

- Den kemin vi har på isen, klart att det lockar att vi förhoppningsvis någon gång ska få spela tillsammans igen.

Det kan väl även ske i Luleå?

- Det är inte helt omöjligt, svarar Emma Nordin med ett skratt.

SATSAR MOT OS?

Emma Nordin kommer inte deltaga i landslagslägret och landskamperna mot Danmark i juni, men hon har inte stängt några dörrar till landslagsspel den här säsongen.

- Jag har hela tiden en bra dialog med Uffe (Lundberg) och gänget, vilket känns väldigt bra. Jag är positiv till att vara med säsongen som kommer. Som jag sa har vi haft en bra dialog om mina besvär rent fysiskt.

- Vi ska försöka vara smarta och se att jag får bästa möjliga förutsättningar för att kunna prestera, vilket känns väldigt bra.

Fem SM-guld, VM-spel, OS-spel, ryggproblem… Vad är det som får dig att trigga igång inför en ny säsong?

- Känslan av att vinna. Så är det. Framförallt efter den här säsongen som vi haft. Vi lyckades vinna samtidigt som vi kände stödet och kärleken från människor runtomkring oss.

- Att efter en sådan här säsong få möjligheten att vinna med folk som bryr sig om… Se glädjen hos supportrarna och publik och att få göra det tillsammans igen…

- Vanliga säsonger handlar det såklart om att vinna. Den kick man får av det är något speciellt. Att få göra det tillsammans med likasinnade i en grupp som jobbat under en lång tid tillsammans är vad som driver mig fortfarande.

