De har gjort flest matcher i NHL – i rad

En spelare som har gjort fler än 500 NHL-matcher i rad benämns som en "Iron man". Endast fem spelare har under deras karriärer spelat över 900 matcher i rad och tre av de är fortfarande aktiva. Rekordet är inom räckhåll och nu gör hockeysverige.se en sammanställning av de tio längsta iron man-sviterna någonsin.

28 spelare har, under NHL-karriären, spelat 500 grundseriematcher i sträck utan att missa en enda match genom skada, sjukdom eller petning. De 28 spelarna är inkluderade i den så kallade "Iron man-klubben".

När en spelare har spelat 500 matcher i rad brukar det uppmärksammas rätt stort och att vara en del av Ironman-klubben är en stor bedrift för många NHL-spelare. Inför nästa säsong är det nuvarande rekordet på 964 matcher i sträck hotat.

På listan över de tio längsta ironman-sviterna är tre spelare fortfarande aktiva och en sak som är säker är att samtliga har siktet inställt på att slå rekordet.

Hockeysverige.se har nu gjort en sammanställning med de tio längsta sviterna i historien och vad det var som fick sviterna att brytas.

10. Henrik Sedin – 679 matcher

Henrik Sedin behöver knappast någon närmare presentation. Med 679 matcher i sträck mellan den 21 mars 2004 och den 18 januari 2014 landar han som tia på den här listan.

Vid tidpunkten hade Henrik Sedin den näst längsta aktiva sviten av samtliga spelare i ligan, men den 18 januari kom den till sitt slut. Detta efter att han i en match mot Phoenix Coyotes fick en crosschecking mot revbenen, som tog illa.

Utöver att Sedin fick se sin långa ironman-svit förlorad missade han även OS-turneringen i Sotji som tog sin start bara några veckor efter att han ådrog sig skadan.

Totalt blev det imponerande nio hela säsonger i NHL, två OS och två VM innan Sedin skulle tvingas stanna vid sidan av isen.

Henrik Sedin. Foto: JOEL MARKLUND/Bildbyrån

9. Jay Bouwmeester – 737 matcher

Henrik Sedin hade den näst längsta aktiva sviten innan han skadade sig. Den enda spelaren med en längre svit vid tidpunkten var Jay Bouwmeester. Vid tidpunkten hade han inte missat en match på 683 raka matcher.

Totalt blev det 737 matcher i sträck för Bouwmeester, som inte missade en match mellan den 6 mars 2004 och den 22 november 2014.

Sviten fick se sitt slut när Bouwmeester ådrog sig en underkroppsskada efter att han fastnat med skridskon i en spricka i isen.

Strax innan starten av årets säsong meddelade Bouwmeester att karriären var över. Detta efter att 37-åringen drabbats av ett hjärtstillestånd under en match förra säsongen.

Jay Bouwmeester. Foto: WINSLOW TOWNSON/USAToday-Sports

8. Craig Ramsay – 776 matcher

Forwarden Craig Ramsay spelade hela sin NHL-karriär i Buffalo Sabres. Mellan den 27 mars 1973 och den 10 februari 1983 missade han inte en enda match för sitt lag.

Det finns inte så mycket skrivet om Ramsays svit, men den ska ha tagit slut efter att han träffats av ett slagskott på foten den 10 februari 1983. Till den följande matchen lämnades Ramsay utanför truppen och därmed var den långa sviten över.

Det som gör Ramsays karriär och hans svit extra speciell är att han under sin aktiva tid hade stora magbesvär. Under den femton säsonger långa karriären kämpade han med besvär att sova och att äta då hans magmun inte fungerade som den skulle.

– Den stängdes inte, så vad som än gick in i det kunde alltid komma tillbaka upp. Om jag till exempel lutade mig framåt för att knyta mina skridskor, kunde allt i magen bara åka upp i halsen. Och vad som händer är att syran bränner dina luftrör, sa han i en intervju med ChicagoTribune 1993.

Samma år som intervjun genomfördes bytte Ramsay ut sin magsäck, vilket avslutade ett 28 års långt lidande av problemet. Inför matcherna hade han svårt att äta och under karriären låg han runt 80 kilo.

Ramsay är fortsatt aktiv i hockeyvärlden och är just nu i Lettland och Riga där han kommer agera huvudtränare för det slovakiska landslaget.

Craig Ramsay. Foto: Bildbyrån

7. Andrew Cogliano – 830 matcher

Andrew Cogliano gjorde sin debut i Edmonton Oilers den 4 oktober 2007 och missade inte en enda match efter det, fram till den 13 januari 2018.

Anledningen till att Cogliano missade en match var inte på grund av en skada likt de tidigare namnen på listan. Han blev nämligen avstängd efter en interference på Adrian Kempe den 13 januari 2018.

Totalt blev det 830 matcher i sträck för Cogliano som med all säkerhet siktade på rekordet. Vid tidpunkten hade han den fjärde längsta sviten och av aktiva spelare hade han den längsta sviten.

I en intervju om avstängningen och de missade matcherna var Cogliano mycket besviken över avstängningen. Han var så pass besviken att han under intervjun inte kunde hålla tillbaka tårarna.

– Det här var det sista sättet som jag ville avsluta sviten. Jag är glad att han (Adrian Kempe) inte skadade sig, men jag tar avstängningen, går vidare och får komma tillbaka, sa han i en intervju med Fox Sports.

Efter avstängningen var det flera som stöttade Cogliano. En av de var den tidigare tuffingen Tie Domi som på sin Twitter skrev:

"Wow, jag såg precis reprisen. Han förtjänar inte en avstängning. Det var inte värt att avsluta hans rekord på 830 raka matcher. Detta är ett rekord som definitivt måste uppmärksammas. Cogliano har all respekt från både nuvarande och tidigare spelare"

Andrew Cogliano. Foto: JEROME MIRON/USAToday-Sports

6. Steve Larmer – 884 matcher

Efter Cogliano trodde man inte att det kunde finnas något värre slut på en ironman-svit, men då har man fel. Steve Larmer draftades av Chicago Blackhawks 1980 och var länge en av lagets absolut största stjärnor.

Från debuten den 6 oktober 1982 till den 15 april 1993 missade Larmer inte en enda match för sitt Chicago Blackhawks. Han jagade Stanley Cup-pokalen, men ansåg inte att Chicago Blackhawks skulle kunna ge honom den, vilket ledde till att han ville lämna klubben.

Chicago däremot ville inte se sin stjärna lämna laget och efter sommaruppehållet 1993 var Larmer fortsatt kvar i organisationen. När säsongen väl startade var han däremot inte med på isen och missade 13 raka matcher innan han byttes bort till New York Rangers.

Larmer var endast en säsong ifrån att slå rekordet på 964 matcher då han redan noterats för 884 matcher. Som tröst för den brutna sviten fick Larmer till slut lyfta Stanley Cup-pokalen i New York Rangers och efter årens gång har Larmer inte ångrat beslutet att lämna Chicago.

– Jag har ingen ånger. Du kan inte leva på det sättet. Jag skulle göra samma sak en gång till. Laget gick i en annan riktning och jag var en av de sista killarna där från en annan era. Det var inte en rebuild, men det kändes som att laget hade fastnat, sa han till NHLPA.com om den brutna sviten 2017.

Steve Larmer. Foto: Arkiv

5. Phil Kessel – 900 matcher

När Phil Kessel klev ut på isen den 8 april i år gjorde han sin 884:e raka match i ligan och tangerade därmed Steve Larmer på femteplatsen. Utöver det gjorde Kessel ytterligare 16 matcher den här säsongen och har därmed noterats för 900 matcher i sträck mellan den 3 november 2009 och den 8 maj 2021.

Kessel har just nu den tredje längsta aktiva sviten i ligan och har under nästa säsong stor chans att slå rekordet på 964 matcher. För att slå rekordet saknas det 65 matcher och Phil Kessel är därmed en av tre spelare på listan som under nästa säsong kan slå rekordet.

Phil Kessel. Foto: BRIAN FLUHARTY/USAToday-Sports

4. Patrick Marleau – 910 matcher

Patrick Marleau slog under säsongen rekordet för flest spelade matcher i NHL-historien och passerade då Gordie Howes makalösa 1767 matcher. Marleau börjar bli till åren, men efter att han slagit det otroliga rekordet känner han att det finns ytterligare en säsong i honom.

– Jag känner att jag fortfarande har mycket att ge, mycket mer än vad som hände i år för mig personligen poängvis. Det var en tuff, tuff säsong, med allt och med COVID. Jag var inte nöjd med mitt spel eller med de resultat jag uppnådde i år. Jag hade några sömnlösa nätter där jag tänkte på det, men jag ser fram emot att studsa tillbaka nästa säsong, sa han till NHL.com.

Till nästa säsong står Marleau återigen utan kontrakt och det återstår att se om ett lag vill plocka upp NHL:s mest rutinerade veteran. Totalt har han just nu 910 matcher i rad, vilket innebär att det endast behövs ytterligare 55 matcher för att slå rekordet.

Marleau har inte missat en match sedan den 9 april 2009 och innehar därmed fjärdeplatsen på listan över flest matcher i rad.

Patrick Marleau. Foto: STAN SZETO/USAToday-Sports

3. Garry Unger – 914 matcher

Det har varit några bittra avslut på den här sviten (Cogliano och Larmer). Det är nog svårt att se ett fint slut på en svit som handlar om att spela mest, men Unger fick absolut det finaste möjliga slutet.

Sviten inleddes den 24 februari 1968 när Unger var 20 år. Inte förrän han fyllt 32 fick han se sviten ta slut. Den 23 december 1979 blev det inget spel för Unger, som trots allt var med sitt Atlanta Flames på bänken. Redan den 9 december ådrog han sig en axelskada och mellan den 9 och 23 december hade det blivit få spelminuter för Unger.

Om Ungers sista match finns det inte jättemycket information, men enligt sajten On This Day in Sports blev det ett bra avslut. När Unger återvände till sitt före detta lag St Louis Blues den 23 december kunde ironman-sviten fortsätta då det såg ut som att han skulle äntra isen i matchens slutminuter. St Louis-fansen hade slutat heja på sitt eget lag, som redan låg under med 7-3, och fokuset riktades mot Unger.

Fansen ropade hans namn och ville se honom ta klivet ut på isen för att förlänga sviten, men tränaren Al MacNeil hade fått nog och beslutade att det under kvällen inte skulle bli något spel för Unger. Detta till hans stora lättnad. Sviten var över och vid tidpunkten hade han sprungit ifrån Andy Hebenton som tidigare hade rekordet på 630 raka matcher.

Unger avslutade därmed sin långa svit med 914 matcher, hela 284 matcher före andraplacerade Andy Hebenton.

Garry Unger. Foto: Arkiv

2. Keith Yandle – 922 matcher

Keith Yandle placerar sig just nu på listans andraplats. I och med att han fortfarande är aktiv kryper han för varje match lite närmare rekordet. Yandle har inte missat en match sedan den 26 mars 2009.

För att sätta det i en kontext tänkte jag plocka fram några exempel. Den 26 mars 2009 var Jack Hughes fortfarande sju år gammal, Victor Hedman var andravalet i draften och Mats Sundin jagade fortfarande en Stanley Cup(!!!)

Keith Yandle har alltså inte missat en match på snart helt otroliga 12 hela säsonger i ligan. När han gjorde säsongens sista grundseriematch i år spelade han sin 922:a match i rad. Det är alltså sju fler matcher än vad legendaren Mario Lemieux gjorde under hela sin karriär.

Sviten är ännu inte över och utan någon som helst tvekan kommer alla inblandade att försöka få Yandle till rekordet redan nästa säsong. Däremot är hans chans på rekordet redan nu hotat. I slutspelet var Yandle inte en del av laguppställningen när Florida Panthers spelade den tredje matchen i serien mot Tampa Bay Lightning.

I och med att slutspelsmatcher inte räknas in lever fortfarande sviten, men det är ett tecken som är minst sagt oroande när Yandle nu går för rekordet nästa säsong.

Keith Yandle. Foto: GREG M. COOPER/USAToday-Sports

1. Doug Jarvis – 964 matcher

Hade Robert Downey Jr inte gjort dundersuccé i Marvel-filmen "Iron Man" hade Doug Jarvis förmodligen varit allmänt känd som den "riktiga" iron man. Nu är så inte fallet och Jarvis får därmed nöja sig med att vara hockeyvärldens iron man.

Från den 8 oktober 1975 till den 10 oktober 1987 missade Jarvis inte en enda match. Totalt blev det 964 raka matcher och Jarvis rekord är nu det alla vill slå. Keith Yandle, Patrick Marleau och Phil Kessel har som nämnt tidigare redan chansen att bräcka Jarvis, men det krävs fortfarande en halv säsong för att någon ska kunna nå dit.

Jarvis svit avslutades i samband med att han avslutade NHL-karriären säsongen 1987/88. Det otroliga med Jarvis rekord är att han från debuten i ligan inte missade en enda match. Sviten var därmed inte det enda som slutade på 964 matcher, utan hans karriär var exakt 964 matcher lång.

Under karriären var sviten endast hotad en gång, då han ådrog sig en hjärnskakning.

– Jag tror att den enda incidenten som förmodligen skulle ha varit annorlunda nu hade att göra med en hjärnskakning. Vi var i Detroit. Precis i slutet av matchen "knockades" jag av en och vi spelade nästa natt i St. Louis. Läkaren körde sina tester och sa att jag kunde spela. Hade det varit nu hade det nog sett annorlunda ut, sa han till The Province 2017.

Utöver hjärnskakningen hade Jarvis inga större problem under karriären och ser nu fram emot nästa säsong när rekordet kan slås.

– De har allihopa en bra chans att passera 984 matcher, säger han om Yandle, Kessel och Marleau innan han fortsätter:

– Jag är glad för deras skull och att de har kunnat spela så pass länge på den nivån utan att ådra sig en skada. Jag tycker att det är fantastiskt.

Utöver rekordet kunde Jarvis under sin karriär vinna Stanley Cup fyra gånger med Montréal Canadiens. Skulle rekordet slås under nästa säsong innebär det att Jarvis fick behålla det imponerande rekordet i 34 år. De 34 åren är ett tecken på hur svårt det är att slå rekordet och vilken stor prestation det är om de tre aktiva spelarna gör det nästa säsong.

Doug Jarvis. Foto: Arkiv