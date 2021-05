Uppgifter: Sedinarna kan få roller inom Canucks

Årets säsong har varit en stor besvikelse för Vancouver Canucks som ser ut att sluta sist i NHL:s kanadensiska division.

Då kan stora förändringar komma att ske inom organisation och enligt uppgifter från Nordamerika är det inte säkert att varken coachen Travis Green eller general managern Jim Benning sitter säkert.

Nu kommer även TSN:s Darren Dreger med högintressanta uppgifter då han skriver på Twitter att tvillingarna Henrik och Daniel Sedin kan vara aktuella för jobb inom Canucks.

Enligt Dreger ska det till och med ha gått så långt att klubbens ägargrupp håller diskussioner med Sedinarna om potentiella roller inom organisationen.

With the speculation of changes within the Vancouver Canucks, I’m told Canucks ownership is involved in ongoing discussions with Henrik and Daniel Sedin about potential roles within the organization.