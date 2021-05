Sterners kedjekompis har gått ur tiden: "Trivdes tillsammans"

Jim Johnson är död. Ulf Sterners och Paul Andreas tidigare kedjekompis blev 78 år.

– Vi tre trivdes väldigt bra tillsammans, säger Ulf Sterner till hockeysverige.se.

Tidigare NHL och WHA-spelaren Jim Johnson har gått ur tiden. Han föddes och växte upp i Winnipeg, men gjorde sin proffsdebut i NHL säsongen 1965/66 representerande New York Rangers. Johnson spelade i Rangers till och med säsongen 1966/67 då han bytte klubb till Philadelphia.



I Flyers blev han mycket uppskattad och blev klubben trogen 1972. Då trejdades han tillsammans med Serge Bernier, Larry Brown and Bill Lesuk till Los Angeles Kings för Bill Flett, Eddie Joyal, Ross Lonsberry and Jean Potvin. Mellan 1973 och 1975 spelade Johnson i WHA för Minnesota Fighting Saints innan han avslutade karriären efter säsongen 1974/75 med 42 matcher i samma liga för Indianapolis Racers.

"TRÄNAREN MOTARBETADE OSS"

Säsongen 1964/65 var han dessutom kedjekamrat med Ulf Sterner och Paul Andrea i St. Paul Rangers. Sterner och Johnson blev också goda vänner under säsongen.

- Jim och Paul var båda jänkare och vi tre trivdes väldigt bra tillsammans, berättar Ulf Sterner för hockeysverige.se och fortsätter:

- Alla vi tre var tekniska spelare och inga ”dirty players”. Det gjorde att vår tränare inte gillade att vi var lagets bästa kedja och han motarbetade oss på alla sätt.



Jim Johnson svarade för 75 mål och totalt 186 poäng på 303 matcher i NHL. I WHA blev det 32 mål och totalt 103 poäng på 157 matcher.

Jim Johnson blev 78 år.

