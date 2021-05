Ännu en FBK-spelare skriver NHL-kontrakt

Olle Lycksell lämnade Linköping för spel i Färjestad förra säsongen. Han gjorde 9+12, vilket var exakt samma poängskörd som under den sista säsongen i LHC.

Lycksell draftades i sjätterundan av NHL-draften 2017, som 168:e spelare totalt, och nu uppges Philadelphia ha sajnat sitt draftval. Enligt normalt väl underrättade Cap Friendly ska Flyers och Lycksell ha kommit överens om ett tvåårskontrakt.

Kontraktet ska ge en lönetaksträff på 837 500 dollar, och börjar gälla från och med kommande säsong. Det skriver sajten på sitt twitterkonto.

Totalt står den 21-årige IK Oskarshamns-produkten noterad för 61 poäng (28+33) på 174 matcher i SHL för Linköping och Färjestad. Han har också ett gällande kontrakt med Färjestad kommande säsong.

F Olle Lycksell #Flyers

2 year ELC starting in 2021-22

$837,500 cap hit / $875,000 AAV



2021-22: $750.0k Base + $85.0k SB + $15.0k GP

2022-23: $750.0k Base + $90.0k SB + $60.0k GP



Lycksell was drafted in the 6th RD (168th overall) in 2017 by the Flyers.https://t.co/ksVKi1ulAP