HV71-legendaren: "Tror de tog för lätt på uppgiften"

För 36 år sedan var han en av spelarna som sköt upp HV71 i dåvarande elitserien. I år har han från tv-soffan fått se laget spela sig ur toppligan för första gången sedan dess. Tidigare storspelare Ivan Hansen tycker att det är mycket som gått fel i storklubben.

– Det var lite för mycket av ”det kommer att ordna sig”. Dom trodde nog att det inte var någon fara och det skulle lösa sig, säger han till hockeysverige.se.

När HV71 tog steget upp i elitserien för andra gången, 1985, var Ivan Hansen en av lagets nyckelspelare. I kvalserien svarade han för sex mål på lika många matcher. Tillsammans med bland andra Roland Eriksson var han med och satte klubben på hockeykartan.



Den här säsongen har den nu 66-åriga masen – dock född i danska Herlev – fått se HV71 falla fritt genom SHL och efter kval mot Brynäs vidare ner till spel i Hockeyallsvenskan nästa säsong.



– Det var frågetecken i princip från start med det laget, men med den försäsongen HV71 funderade jag över när det skulle börja lossna, men nej det gick inte, säger Ivan Hansen till hockeysverige.se och fortsätter:

– Dom föll djupare och djupare ner i avgrunden och det blev som det blev. Visst var jag mestadels i ett litet chocktillstånd under säsongen.



HV71 föll alltså mot Brynäs i kvalet och Hansen menar att man föll lite på inställningen till dom viktiga matcherna.



– Det var lite för mycket av ”det kommer att ordna sig”. Dom trodde nog att det inte var någon fara och det skulle lösa sig. Det sände några dåliga signaler och jag var inte så övertygad som dom själva verkade vara att dom skulle ordna upp det där.

– Jag tror dom tog lite för lätt på uppgiften även om det gällde deras existens i SHL. Det kändes som, som jag sa, att dom trodde det skulle ordna sig ändå.



Kan du se något rent speltekniskt som fattades i HV71 den här säsongen?

– Visst försökte spelarna och så vidare, men det var lite för många spelare som duckade och inte var där då det började gälla.

– När dom spelarna inte ”är på plats” blir det lätt att nästa led av spelare inte heller klarar av att ta tag i taktpinnen. Har du inte ledarna med dig där ute på sådana här typer av matcher kan nästa led och även tredje led duka under.



Upplevde du att det inte fanns någon att ta rygg på i HV71?

– Precis, vilket är otroligt viktigt. Titta på exempelvis Leksand där deras spelare som presterat under hela säsongen inte var riktigt hundra i slutspelet och ledde laget hela vägen ut. Då kunde inte dom i leden under heller axla den rollen.

BRISTANDE ÖDMJUKHET?

Ivan Hansen är ändå inte helt överraskad över att det gått som det gått för HV71 den här säsongen.



– Jag har pratat med några gamla lagkamrater och även en del som haft ledande roller i föreningen under senare åren. Dom har märkt det här, en viss jargong i föreningen sedan lång tid tillbaka och inte bara nu innan säsongstart. En jargong som aldrig funnits där tidigare.



Kan du utveckla det här med jargongen som infunnit sig i HV71?

– Uppe på ledarnivåerna i föreningen har attityden förändrats mot hur det varit tidigare, ödmjukheten. Sedan gick jag aldrig in på djupet och diskuterade det här med dom före detta ledande personer i föreningen, men dom hade, som sagt var, sett signalerna långt innan, att det faktiskt kunde gå riktigt illa.



Är din känsla att HV71 tullat på ödmjukheten lite?

– Ja, lite grann och att HV71 varit en storklubb. Det är något som gått fel, men det är svårt att sätta tummen på vad det är. Med det laget HV71 hade skulle det givetvis inte behöva ha gått så här.

"INTE SÅ ENKELT SOM HV71 SJÄLVA SÄGER"

Vad tror du degraderingen betyder för Husqvarna och Jönköping, alla som bor där och supportar sitt HV71?

– Jag träffade en jag känner för en vecka sedan. Dom han hade pratat med i Jönköping var i chocktillstånd och kunde ännu inte acceptera att så här var läget.

– Visst betyder det här mycket för hela Jönköping. Till och med då jag och Roland (Eriksson) spelade och bodde där märkte vi att HV71 var är stark klubb med en oerhört stor uppslutning runt omkring sig. Alla är engagerade i hockeyn i Jönköping, så är det absolut.

HV71 har en tuff utmaning framför sig med jobbet att ta sig tillbaka till SHL.

– Vad dom behöver göra? Den här gången orkar jag inte vara med och ta HV71 upp igen, säger Ivan Hansen med glimten i ögat och ett lätt skratt innan han blir allvarlig igen:

– Helt klart handlar det om att få tag på spelare som verkligen vet vad dom är där för då det börjar gälla. Det är ganska enkelt att vara bra och dominera under en säsong i Hockeyallsvenskan, i grundserien, om man är värvad från SHL som en frälsare.

– Men man ska verkligen veta att det är då det börjar gälla som man ska vara den avgörande faktorn och spelaren. Att hitta dom spelarna är inte så lätt, vilket man har sett hos lag som tidigare ramlat ur Modo, Björklöven, Timrå, Södertälje…

– Det är inte så enkelt, att som HV71 själva säger, att man bara ska tillbaka. Det krävs en hel del samtidigt som man måste ha en del tur på vägen.

TROR INTE THÖRNBERG ÄR LÖSNINGEN

Ivan Hansen spelade tillsammans med Ove Thörnberg i HV71. Under och framför allt efter säsongen har det varit en diskussion kring att hans son Martin Thörnberg inte fick förnyat kontrakt inför den här säsongen. Många vill se honom tillbaka i HV71:s tröja, men Hansen är inte lika övertygad om att just han skulle vara lösningen och den som visar vägen.

– Jag känner inte Martin som person, men jag vet hans kapacitet som spelare. Att i 38-års ålder… Det sänder lite signaler om att han kanske har sin bästa ålder som spelare bakom sig.

– Jag tror HV71 måste börja titta sig om och göra en ordentlig ”recover”. Att gå tillbaka till gamla spelare som man vet har presterat tidigare är inga garantier för att dom kommer göra det igen. HV71 måste göra en riktig analys över vad som hänt och inte bara titta på laget.

– Man måste titta från grunden, laget, organisationen och allt där. Det spelar ingen roll vilket lag du har på banan om du inte har dom styrande, ledningen och organisationen med dig. Det är minst lika viktigt om inte viktigare.

Du var själv med och tog upp HV71 till elitserien 1985, hur ser du idag tillbaka på avancemanget?

– Det var fantastiskt. Speciellt i en ort som Jönköping som brann för hockeyn och hade gjort allt för att komma tillbaka under ett par års tid. Att vi sedan lyckades och att få vara med på den resan var magiskt.

– Just det laget vi hade var otroligt bra ihopsatt med unga hungriga killar och äldre spelare som varit med under hela HV71:s resa. Dom stod för vad HV71 är och verkligen höll eld i alltihop. Sedan var laget kryddat med några toppspelare. Spelare som var avgörande då det brände till.

– Framför allt hade vi roligt hela vägen. Det gjorde sitt till, att vi trivdes ihop som en grupp. Det är verkligen A och O eftersom det är då man ger det här lilla extra för varandra.

Då fanns supporterföreningen Klapp och klang och det var alltid hög stämning i Rosenlundshallen. Men Ivan Hansen menar att hockeykulturen i staden sträcker sig mycket längre tillbaka i tiden.



– Den hockeykulturen fanns sedan dag ett och det var helt magiskt med Klapp och klang. Jag tyckte att det var en fröjd att spela inför den klacken. Det var aldrig några döda perioder under matcherna utan man ville ge dom allt man hade för sättet dom agerade på och hjälpte laget.

– Alla vi i laget ville verkligen ge saker tillbaka och så blev det, säger Ivan Hansen som oftast förknippas med Leksand, men även har ett hjärta för HV71.

– Leksand kommer naturligtvis alltid vara nummer ett eftersom jag spelad SM-final med dom och jag har otroligt fina minnen därifrån. Samtidigt finns det lite HV71 i mitt hjärta också efter vi tillsammans gjorde där nere och bott där i ett x antal år.

