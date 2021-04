HÄR SKRIVER DE HISTORIA

– Jag är otroligt stolt att vara med i det här laget, säger lagkapten Mattias Sjögren.

– Vi förlorar mot ett bättre lag, konstaterar Skellefteås coach Stefan Klockare.

2019 gick de till sitt första slutspel på 25 år, men då blev det snabbt respass mot HV71 i åttondelsfinalen. Rögle fick fortsätta vänta på sin första seger i ett slutspel. Ifjol slutade man trea i SHL - men slutspelet ställdes in.



2021 fick Rögle till sist spela slutspel igen. Man tog sin första seger. Man vann sin första slutspelsserie. Nu har Rögle av bara farten också säkrat sin första SM-final. Bröderna Abbotts lagmaskin var starkast i den femte och helt avgörande semifinalen mot Skellefteå, och vann med 4-0.

Det var länge mållöst. Först en bit in i den andra perioden spräcktes dödläget när Leon Bristedt via en läcker soloprestation skapade en målchans i powerplay och överlistade Gustaf Lindvall i Skellefteåkassen. I slutperioden kom sedan också 2-0 när Olli Palola tryckte in en retur från nära håll.

MATCHSTRAFF PÅ STJÄRNAN

Skellefteås upphämtningsförsök fick sig en rejäl törn strax efter Palolas 2-0-mål, då storstjärnan Joakim Lindström fick ett matchstraff efter att ha slashat Rögles Moritz Seider mellan benen.

Västerbottningarna fick i slutminuterna ett powerplay och tog då ut målvakten för att spela sex mot fyra - men i stället för en 2-1-reducering kunde Brady Ferguson sätta det definitiva avgörandet i tom kasse. Av bara farten satte sedan Leon Bristedt 4-0, även det i tom kasse.

– Vi fick en härlig känsla i kvartsfinalen där vi visade oss själva att vi kan spela bra hockey, säger lagkaptenen Mattias Sjögren.

– Vi genomför matchen precis som vi vill.

"UNDERBART"

Rögle är i SM-final.

– Det är underbart. Det är mycket känslor just nu som går i huvudet. Jag är otroligt stolt att vara med i det här laget.

Skellefteå får fortsätta vänta på möjligheten att ta ett fjärde SM-guld.

– Det har varit en ruggigt tajt serie. Men vi förlorar mot en bättre motståndare, säger coachen Stefan Klockare.

SM-finalen inleds i VIDA Arena på lördag - med Växjö Lakers som hemmalag.