Zibanejad fortsatt stekhet – hattrickhjälte i natt

Het, hetare, Mika Zibanejad.

Sedan den 1 mars så finns det ingen spelare som har gjort fler poäng i NHL än den svenske New York Rangers stjärnan.

I natt stod Zibanejad för sitt tredje hattrick för säsongen när han noterades för tre fullträffar i 6–3-segern över Buffalo Sabres hemmai Madison Square Garden.

– Jag har förmodligen spelat bättre matcher än i kväll där jag inte gjort tre mål eller poäng, säger Zibanejad till NHL.com.

– Pucken gick bara in i dag. När man har den här känslan är det bara att fortsätta skjuta. Jag spelar med två bra spelare (Pavel Butjnevitj och Alexis Lafrenière) som hittar mig. Jag behöver bara skjuta och be till Gud att den går in.



De tre målen innebär att Zibanejad nu har skrapat ihop 39 poäng sedan den 1 mars, vilket i sin tur innebär att bara Nathan MacKinnon kan matcha hans poängproduktion sedan det datumet.

VIKTIGA POÄNG I SLUTSPELSJAKTEN

Rangers är nu fyra poäng bakom Boston på den fjärde och sista slutspelsplatsen, dock med två matcher mer spelade än Bruins.



– Det enda vi kan göra är att fortsätta försöka vinna matcher och se hur långt det räcker. Det är vårt mindset just nu, att fokusera på nästa match, ta två poäng och sedan ta det därifrån, säger Zibanejad.



Tack vare nattens hattrick toppar Zibanejad nu den svenska skytteligan i NHL, två mål före Coloradokaptenen Gabriel Landeskog. Zibanejad kliver även upp på andraplatsen i den svenska poängligan och ligger nu bara tre poäng bakom ledande Nicklas Bäckström på 48 poäng.

För Buffalo noterades Victor Olofsson för sitt 13:e mål för säsongen i matchen, samtidigt som Rasmus Dahlin producerade sin 23:e poäng för säsongen i och med sin assist till Sam Reinharts 3–5-reducering i den tredje perioden.

New York Rangers – Buffalo Sabres 6–3 (3–1, 1–1, 2–1)

New York: Mika Zibanejad 3 (19), Kaapo Kakko 2 (8), Kevin Rooney (8).

Buffalo: Jeff Skinner (6), Victor Olofsson (13), Sam Reinhart (21).