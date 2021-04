Reserven höll nollan – Växjö en seger från SM-final

Senast lagen möttes blev det 1-0 till Örebro efter att stjärnmålvakten Jhonas Enroth höll nollan.



Under söndagen blev det 1-0 men till Växjö efter att reserven Erik Källgren hållit nollan.

I förra matchen dröjde det länge innan vi fick se något mål men här spräcktes målnollan redan i första perioden.

Bortalaget kunde ta ledningen efter ett snyggt klapp klapp-spel där Fredrik Karlström, Pontus Holmberg och Marcus Sylvegård länkade samman för att sätta 1-0.

Karlström drev in pucken i offensiv zon och släppte den sedan bakom sin rygg till Holmberg som skickade in pucken mot mål där Sylvegård kunde styra in den i ett tomt mål bakom en chanslös Enroth.

Resten av matchen blev sedan ett ställningskrig med starkt försvarsspel av båda lagen.

”INTE FÅTT SPELA TRE MATCHER I RAD HELA SÄSONGEN”

Örebro gjorde en forcering mot slutet av den tredje perioden men lyckades aldrig få hål på Växjömålvakten Erik Källgren, som har fått hoppa in i målet efter att Viktor Fasth skadade sig i den första semifinalen. Växjö höll undan och kunde vinna matchen med 1-0.

– Det blir naturligt att de pressar på och lyfter mycket puckar på mål. Jag tycker vi krigar som fan och många gubbar som ger allt för att täcka skott. Det är roligt där ute. Nu har jag fått spela tre matcher i rad, det har jag inte gjort på hela säsongen, så det är lite lättare, säger målvaktshjälten till C More och fortsätter:

– Det gäller för mig att plocka fram mitt bästa spel nu.

Det var Växjös första bortaseger i Örebro sedan januari 2018 och det var även första gången på över ett år som Örebro nollades hemma i Behrn Arena.

Seriesegrarna leder nu semifinalserien med 2-1 i matcher. Växjö är därmed endast en seger från finalspel.

Nästa match lagen emellan spelas på tisdag och då måste Örebro vinna för att hålla serien vid liv.

TV: Henrik Lundqvist får sällskap i nya reklamfilmen

Matchrapporter: Växjö vann på nytt mot Örebro Hockey Seger för Örebro Hockey som utjämnade mot Växjö Drömstart när Växjö vann efter gastkramande förlängning