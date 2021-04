Svenskens skadesmäll: Kan bli borta i ett halvår

Jakob Silfverberg har tvingats operera höften.

Då förväntas han bli borta i fyra till sex månader.

Det kom ett tungt besked från Anaheim Ducks under fredagskvällen.

Lagets tongivande svenskforward Jakob Silfverberg kommer inte att spela något mer den här säsongen.

Detta efter att 30-åringen tvingats operera höften och han förväntas därmed bli borta i fyra till sex månader.

– Jakob är en utmärkt lagkamrat och ledare i vårt omklädningsrum. Han gjorde allting för att kunna fortsätta spela, men efter att ha lidit av det här i två år så är detta rätt tid att hjälpa honom bli hundra procent igen. Han är en viktig spelare för oss i alla situationer och vi är säkra på att han kommer vara helt återställd till nästa säsong, säger Ducks general manager Bob Murray.

