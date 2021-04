CSKA tar ledningen i finalserien – målkungen avgjorde

Det blev ingen ny nolla för Lars Johansson, som trots det i slutet av matchen stod som segrare. Efter att Avangard Omsk tidigt tog ledningen kunde svensklaget från Moskva utjämna och ta ledningen i både matchen och till slut finalserien med 2-1.

CSKA Moskva besegrade igår Avangard Omsk med 2-1 och har nu kopplat greppet om finalserien i Gargarin Cup.

Lars Johansson, som i den förra finalmatchen slog rekordet för flest hållna slutspelsnollor, var hjälplös när den finske Avangard-backen Oliwer Kaski höll sig framme redan tolv minuter in i matchen.

Totalt fick den svenske målvakten motta 25 skott i matchen, men kunde spika igen helt efter det tidiga första målet.

Målvaktsspelet öppnade för lagkamraterna som bara fyra minuter senare kunde utjämna matchen till 1-1. Det matchavgörande målet kom genom målkungen Maxim Shalunov som kunde pricka in sitt tolfte mål i Gargarin Cup-slutspelet.

Boucher picks 15th point, Okulov tops points leaders list, Shalunov's 7th GWG – this is 60-second recap of Game 3 of #GagarinCupFinal. pic.twitter.com/To4aY9Uxp3