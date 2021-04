VM ställs in igen – kan flyttas till sommaren

Det blev inget VM-spel för damerna i fjol då Coronapandemin satte stopp.

I år har dock IIHF kämpat för att få till mästerskapet efter att det ställdes in i fjol. Om bara två veckor ska pucken släppas för hockey-VM för damer 2021.

Turneringen ska arrangeras i Halifax och Truro i Nova Scotia, Kanada men nu kommer oroväckande uppgifter från Nordamerika.

På grund av spridningen av Covid-19 i Kanada, där läget blivit allt värre den senaste månaden, ställs damernas VM in av på uppmaning av Nova Scotias provinsregering. Det var Sportsnets Jeff Marek först att rapportera om.

Sounds like the Women's World Hockey Championship in Halifax is being cancelled.