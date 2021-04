Frias – han får spela sjunde och avgörande matchen

Han visades ut för en interference – men anmäldes för att ha delat ut en butt-ending alternativt en checking to the head. Det blev efterspelet till den smäll som Björklövens Olle Liss delade ut på Bik Karlskogas Åke Stakkestad i gårdagens match sex i allsvenskans semifinalspel.

Efter att ha tittat närmare på sekvensen under torsdagen meddelar nu disciplinnämnden att man friar Liss.

"Efter en granskning av filmsekvensen finner nämnden att det inte framgår att Olle Liss använde skaftet på sin klubba ovanför den övre handen på sådant sätt som hade krävts för att händelsen skulle ha bedömts som en butt ending. Anmälaren har gjort gällande att händelsen alternativt ska bedömas som checking to the head. I denna fråga finner nämnden att Olle Liss riktade sin vänstra arm/hand mot motståndarens huvud och i en rörelse som framstår som medveten. Förseelsen är därför i och för sig att bedöma som en checking to the head. Nämnden anser dock inte att den har sådan karaktär att den bör föranleda någon bestraffning i efterhand från nämndens sida. Anmälan lämnas därför utan bifall", skriver disciplinnämnden i sitt utlåtande.

Det här innebär att Liss kommer till spel i fredagens sjunde och avgörande match i Nobelhallen. Vinnaren där möter Timrå i den allsvenska finalen – och har chansen att kvalificera sig för spel i SHL 2021/22.

