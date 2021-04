Två klubbar som vill och har förutsättningar att hålla till i toppen av Hockeyettan tvingas leta nya tränare. Trots att deras säsonger har sett påfallande annorlunda ut befinner sig både Tranås och Vimmerby i lägen där rekryteringarna verkligen måste bli rätt.



Efter tre säsonger på klubbens tränarbänk blev det under gårdagen klart att det inte blir någon fortsättning i Vimmerby för tränaren Phil Horsky . Parterna väljer att skiljas åt.



Resultaten har varit lysande under österrikarens ledning, men det är ändå ganska rimligt att han nu väljer att röra på sig. Både han och klubben kan behöva något nytt.



Rent sportsligt kan ingen säga något annat än att Horsky har varit lyckad i Småland. Han har varit en mästare på att sätta ett stabilt grund- och försvarsspel och att få ut max av den trupp han haft att förfoga över. Ett gäng avancemang till playoff 3 talar sitt tydliga språk.



Samtidigt är det ingen slump att spelare hoppat av till höger och vänster mitt under pågående säsong de senaste åren. Det är en krävande miljö att spela hockey under Horsky och det går bara att dra det till en viss nivå innan man passerar en gräns.



Tre säsonger känns lagom och nu talar väl mycket för att det blir Hockeyallsvenskan för tränaren (Västervik har i alla fall gjort sin research på honom). Jag tror att det blir bra för Vimmerby också.



Men att klubben har varit extra mån om att hålla hårt i sitt tränarfynd trots en del turbulens kring truppen är ganska uppenbart om man ser till tidigare problem att hitta en stadig ledare. Det har så att säga varit stolpe ut med rekryteringar som Peter Nordström och Jeff Hällegard och strulet med inhemske Eric Karlsson (nu i Karlskrona) tidigare.



Det understryker saken väldigt tydligt. Nu är det viktigt att det blir rätt i jakten på en ny coach. Det funkar inte med någon halvfladdrig rekrytering utan riktig tanke.



Vimmerbys position som topplag i Hockeyettan hänger mycket på vem som nu kan förvalta Horskys arv. Något som sportchefen Morgan Persson också tycks vara helt på det klara med att döma av de kommentarer jag läst.



Samma sak gäller förstås i Tranås.



Klubben trodde att man hade hittat rätt efterträdare till Karl Helmersson när Niclas Högberg rekryterades, men i slutändan blev det inte alls som det var tänkt. Högberg har så vitt jag förstår fortfarande kontrakt med klubben, men det är förstås en omöjlig situation att återinstallera honom i båset efter att han plockats bort inför den kvalserie som Tranås i slutändan överlevde.



Det skulle sända oerhört konstiga signaler att fortsätta med samma tränare efter årets fiasko oavsett om man i grunden tycker om hans kompetens och har honom på kontrakt.



I Tranås fall är det kanske ännu mer så än för Vimmerby att det absolut inte får bli fel.



Efter det haveri som var säsongen 20/21 ska man återupprätta sin heder och sin position som topplag i Hockeyettan. Det går inte med vem som helst på tränarbänken.



Stefan Fransson s jakt på en coach är en av de mest spännande följetongerna den här silly season.



Lite i skymundan ska klubbar som Väsby, Hanhals, Surahammar, Sundsvall och Forshaga också hitta rätt person för jobbet att föra dem in i framtiden. Det finns mycket att hålla koll på den närmaste tiden.



* * *



Ikväll startar alltså kvalserien mot Hockeyallsvenskan med två oerhört intressanta matcher.



Nybro tar emot Mariestad. Ett pånyttfött gäng skaraborgare som faktiskt tog fyra av sex poäng av seriesegrande Nybro i Allettan. Den matchen kan sätta tonen för hela kvalserien.



Samtidigt blir det väldigt spännande att se hur Hudiksvall och Troja/Ljungby står sig mot varandra. Två klubbar som inte mötts under säsongen och som trots ungefär samma ambitioner haft helt olika resor under seriespelets gång. Norr mot söder i Allettan-termer, öster mot söder sett till grundserierna. Även den matchen kan bli en vägvisare.

