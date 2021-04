Uppgifter: Svenskmålvakten testar free agent-marknaden

Med Linus Ullmark mellan stolparna har Buffalo Sabres kunnat plocka en hel del segrar, jämfört med den rekordlånga förlustsvit (18 matcher) laget radade upp när Ullmark under stora delar av sviten var skadad.

Trots att han spelat i ligans resultatmässigt sämsta lag den här säsongen har den tidigare Modo-målvakten levererat fina statistiska nummer, med en räddningsprocent på 91,7 procent samt ett snitt på 2,64 insläppta mål per match.

Kontraktet med Buffalo löper ut till sommaren – och under våren har Ullmark frekvent funnits med i spekulationer kring trejder. I början av april ansågs svenskmålvakten vara ett alternativ för Toronto, som dock i stället valde att satsa på Calgarys reservmålvakt David Rittich.

Buffalo och Ullmark har fört diskussioner kring en förlängning, men enligt David Pagnotta på The Fourth Period kommer parterna inte att kunna enas om ett nytt kontrakt innan måndagens trading deadline. Enligt Pagnotta innebär detta att Ullmark nu förväntas testa free agent-marknaden till sommaren.

Per sources, the Buffalo Sabres and G Linus Ullmark will not get a contract extension ironed out by the deadline. While he is not closing the door on the Sabres, Ullmark is expected to test the free agent waters as a UFA this July.