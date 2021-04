Mästare för två år sedan – nu ett krislag: "Måste vara mentalt tuffare"

Det är knappa två år sedan St. Louis Blues gav sig ut på den mäktiga odyssé som slutade med att man bärgade sin första Stanley Cup-titel i klubbens historia. Efter den häftiga våren och sommaren har mästarlaget haft det betydligt tuffare.

I fjolårets försenade slutspel i bubblan i Edmonton åkte Blues överraskande ut ur första rundan mot Vancouver Canucks. Och under 2021 har motgångarna fortsatt. Dels med en skadelista från helvetet, dels med ett spel som inte alls är värdigt ett mästarlag.

I natt åkte Blues på sin sjunde raka förlust när man föll med tunga 1–6 mot Vegas Golden Knights hemma i Enterprise Center. Laget har halkat ned på sjätte plats i West Division och ligger fem poäng efter Arizona Coyotes som har den fjärde och sista slutspelsplatsen i divisionen.

– Vi spelar mjukt, har inte täckning på motståndare runt vår kasse. Mål som inte borde bli till ramlar in... Vi är antagligen en grupp utan självförtroende just nu när saker inte går som de ska där ute. När man spelar så här kommer saker att hända, puckar kommer att gå in. Man måste vara betydligt tuffare mentalt än så här, det kan jag säga. Det är svagt, riktigt svagt just nu, sade coachen Craig Berube på presskonferensen efter förlusten,

MINNESVÄRD ÅTERKOMST FÖR PIETRANGELO

Blues har haft en tung skadelista och saknar bland annat svenskduon Carl Gunnarsson och Oskar Sundqvist som båda spelat klart för säsongen till en följd av knäskador. Däremot fick man tillbaka nyckelbacken Colton Parayko som missat 21 matcher med en ryggskada, men han var –3 och hade det tufft i comebacken.

Vegas lyckades i och med vinsten få stopp på en tre matcher lång förlustsvit. Robin Lehner stoppade 31 av 32 skott medan backen Alex Pietrangelo hade en assist i sin första match i St. Louis mot sin gamla klubb. Han lämnade Blues som unrestricted free agent i höstas efter att ha tillhört organisationen under tolv år. 31-åringen var lagkapten för Blues under fyra säsonger, bland annat när de vann Stanley Cup 2019.

Pietrangelo hyllades med en speciell video som Blues tagit fram med highlights från hans tid i klubben.

– Jag sa till "Vlad" (Vladimir Tarasenko) att det var tuffare innan matchen eftersom man tänkte mycket på känslorna. Så fort man kommer in i matchen kan man skjuta det åt sidan. När videon var avklarad – och den var speciell för mig, min fru och barn som var på plats – då var det "business as usual", sade Pietrangelo.

Vegas är tvåa i West Division efter Colorado Avalanche.

St. Louis – Vegas 1–6 (1–2, 0–4, 0–0)

St. Louis: Tyler Bozak (2).

Vegas: Alec Martinez 2 (7), Tomas Nosek (6), William Carrier (3), Jonathan Marchessault (10) (William Karlsson), Nicolas Hague (5).