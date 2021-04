SHL-säsongen i siffror – de utmärkte sig mest

Efter mycket om och men kom slutligen SHL:s grundserie i mål i helgen och slutspelet har kunnat dra igång.

Då blickar vi tillbaka på hur det såg ut i grundserien med en statistisk genomgång av lagen och spelarna som utmärkte sig mest i olika kategorier.

Det drog ut på tiden och vi fick vänta otroligt länge men till slut kunde alla 14 SHL-lag komma upp i 52 spelade matcher för att se till att grundserien är slut.

Under måndagen inleddes SM-slutspelet med åttondelsfinaler och på tisdag börjar Play Out-serien mellan HV71 och Brynäs.

Inför det dramatiska avgörandet på säsongen väljer vi att blicka bakåt på hur säsongens annorlunda grundserie såg ut.

Här tittar vi på målvakterna, spelarna och lagen som utmärkte sig mest i flera olika statistiska kategorier för att ge ett intryck av vilka som gjorde störst avtryck på SHL-säsongen 2020/21:

Lagstatistik:

ANTAL POÄNG

(matcher – insamlade poäng)

1) Växjö Lakers, 52 matcher – 102 poäng.

2) Rögle BK, 52 – 98.

3) Leksands IF, 52 – 94.

4) Skellefteå AIK, 52 – 93.

5) Luleå HF, 52 – 88.

SEGRAR

(matcher – antal vinster)

1) Växjö, 52 matcher – 34 segrar.

2) Leksand, 52 – 32.

2) Skellefteå, 52 – 32.

3) Rögle, 52 – 31.

5) Örebro HK, 52 – 29.

5) Färjestad BK, 52 – 29.

GJORDA MÅL

(matcher – flest antal gjorda mål)

1) Rögle, 52 matcher – 164 gjorda mål.

2) Färjestad, 52 – 157.

3) Leksand, 52 – 156.

4) Skellefteå, 52 – 154.

4) Örebro, 52 – 154.

SÄMST GJORDA MÅL

(matcher – färst antal gjorda mål)

1) Malmö Redhawks, 52 matcher – 123 mål.

2) HV71, 52 – 127.

3) Brynäs IF, 52 – 131.

4) Linköping HC, 52 – 132.

5) Frölunda HC, 52 – 133.

INSLÄPPTA MÅL

(matcher – färst antal insläppta mål)

1) Växjö, 52 matcher – 112 insläppta mål.

2) Skellefteå, 52 – 122.

3) Rögle, 52 – 124.

4) Luleå, 52 – 131.

4) Frölunda, 52 – 131.

Växjö var bäst på det mesta under grundserien. Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

SÄMST INSLÄPPTA MÅL

(matcher – flest antal insläppta mål)

1) Brynäs, 52 matcher – 176 mål.

2) HV71, 52 – 167.

3) Linköping, 52 – 166.

4) IK Oskarshamn, 52 – 163.

5) Malmö, 52 – 151.

5) Djurgårdens IF, 52 – 151.

BÄST POWERPLAY

(matcher – powerplay-procent)

1) HV71, 52 matcher – 28,48 powerplay-procent.

2) Växjö, 52 – 28,28%.

3) Luleå, 52 – 27,81%.

4) Rögle, 52 – 26,42%.

5) Leksand, 52 – 25,77%.

SÄMST POWERPLAY

(matcher – powerplay-procent)

1) Frölunda, 52 matcher – 18,79 powerplay-procent.

2) Brynäs, 52 – 19,25%.

3) Djurgården, 52 – 19,73%.

4) Malmö, 52 – 20,14%.

5) Örebro, 52 – 20,92%.

BÄST BOXPLAY

(matcher – boxplay-procent)

1) Skellefteå, 52 matcher – 83,72 boxplay-procent.

2) Växjö, 52 – 82,28%.

3) Luleå, 52 – 81,25%.

4) Leksand, 52 – 80,14%.

5) HV71, 52 – 79,01%.

SÄMST BOXPLAY

(matcher – boxplay-procent)

1) Malmö, 52 matcher – 69,13 boxplay-procent.

2) Örebro, 52 – 71,08%.

3) Brynäs, 52 – 71,97%.

4) Linköping, 52 – 72,41%.

5) Färjestad, 52 – 73,51%.

BÄST SPECIAL TEAMS

(matcher – powerplay-procent+boxplay-procent)

1) Växjö, 52 matcher – 28,28%+82,28%=110,55%.

2) Luleå, 52 – 27,81%+81,25%=109,06%.

3) HV71, 52 – 28,48%+79,01%=107,50%.

4) Leksand, 52 – 25,77%+80,14%=105,90%.

5) Rögle, 52 – 26,42%+78,98%=105,40%.

UTVISNINGSMINUTER

(matcher – utvisningsminuter)

1) Skellefteå, 52 matcher – 591 utvisningsminuter.

2) Oskarshamn, 52 – 576.

3) Djurgården, 52 – 570.

4) Frölunda, 52 – 567.

5) Örebro, 52 – 537.

Spelarstatistik:

POÄNGLIGAN

(matcher, mål+assist=poäng)

1) Marek Hrivík, Leksand, 44 matcher, 14 mål+37 assist=51 poäng.

2) Daniel Zaar, Rögle, 52, 18+32=50.

3) Daniel Viksten, Färjestad, 51, 25+23=48.

3) Emil Pettersson, Växjö, 52, 22+26=48.

5) Carter Camper, Leksand, 46, 14+32=46.

MÅLLIGAN

(matcher – mål)

1) Simon Ryfors, Rögle, 51 matcher – 25 mål.

1) Daniel Viksten, Färjestad, 51 – 25.

3) Jesper Frödén, Skellefteå, 52 – 22.

3) Emil Pettersson, Växjö, 52 – 22.

5) Peter Cehlárik, Leksand, 45 – 20.

5) Rodrigo Abols, Örebro, 47 – 20.

Simon Ryfors kom i delad skytteligavinst. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

ASSISTLIGAN

(matcher – assist)

1) Marek Hrivík, Leksand, 44 matcher – 37 assist.

2) Jonatan Berggren, Skellefteå, 49 – 33.

2) Joakim Lindström, Skellefteå, 52 – 33.

3) Carter Camper, Leksand, 46 – 32.

3) Eric Martinsson, HV71, 51 – 32.

3) Daniel Zaar, 52 – 32.

POÄNGSNITT

(matcher, poäng – poängsnitt per match) (OBS! Minst tio matcher spelade)

1) Marek Hrivík, Leksand, 44 matcher, 51 poäng – 1,16 poäng per match

2) Carter Camper, Leksand, 46, 46 – 1,00.

2) Andrew Calof, Växjö, 39, 39 – 1,00.

4) Daniel Zaar, Rögle, 52, 50 – 0,96.

5) Daniel Viksten, Färjestad, 51, 48 – 0,94.

POWERPLAY-POÄNG

(matcher, mål+assist=poäng)

1) Linus Klasen, Luleå, 50 matcher, 8 mål+18 assist=26 poäng.

2) Daniel Zaar, Rögle, 52, 8+14=22.

2) Alexander Bergström, HV71, 44, 3+19=22.

3) Simon Ryfors, Rögle, 51, 10+10=20.

3) Carter Camper, Leksand, 46, 6+14=20.

3) Marek Hrivík, Leksand, 44, 5+15=20.

POÄNG I LIKA STYRKA (3V3, 4V4, 5V5)

(matcher, mål+assist=poäng)

1) Daniel Viksten, Färjestad, 51 matcher, 19 mål+17 assist=36 poäng.

2) Emil Pettersson, Växjö, 52, 14+15=29.

2) Victor Ejdsell, Färjestad, 52, 12+17=29.

2) Marek Hrivík, Leksand, 44, 7+22=29.

5) Robin Kovács, 51, 11+17=28.

5) Daniel Zaar, Rögle, 52, 10+18=28.

5) Joakim Lindström, Skellefteå, 52, 9+19=28.

5) Jonatan Berggren, Skellefteå, 49, 7+21=28.

BACKARNAS POÄNGLIGA

(matcher, mål+assist=poäng)

1) Jesse Virtanen, Färjestad, 52 matcher, 9 mål+29 assist=38 poäng.

2) Eric Martinsson, HV71, 51, 5+32=37.

3) Joel Persson, Växjö, 52, 8+28=36.

4) Éric Gélinas, Rögle, 46, 8+26=34.

5) Bobby Nardella, Djurgården, 52, 7+26=33.

Jesse Virtanen vann backarnas poängliga. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

BACKARNAS MÅLLIGA

(matcher – mål)

1) Nils Lundkvist, Luleå, 52 matcher – 14 mål.

2) Ilari Melart, Växjö, 38 – 12.

3) Nolan Zajac, Oskarshamn – 9.

3) Jonas Junland, Linköping, 51 – 9.

3) Jesse Virtanen, Färjestad, 52 – 9.

JUNIORERNAS POÄNGLIGA

(matcher, mål+assist=poäng)

1) Moritz Seider, Rögle, 41 matcher, 7 mål+21 assist=28 poäng.

2) William Eklund, Djurgården, 40, 10+12=23.

3) Albert Johansson, Färjestad, 44, 8+11=19.

4) Alexander Holtz, Djurgården, 40, 7+11=18.

4) Lucas Raymond, Frölunda, 34, 6+12=18.

MATCHAVGÖRANDE MÅL

(matcher – mål)

1) Borna Rendulic, Örebro, 49 matcher – 6 mål.

1) Simon Ryfors, Rögle 51 – 6.

1) Emil Pettersson, Växjö, 52 – 6.

2) Max Veronneau, Oskarshamn, 25 – 5.

2) Peter Cehlárik, Leksand, 45 – 5.

2) Rodrigo Abols, Örebro, 47 – 5

2) Richard Gynge, Växjö, 49 – 5.

FÖRSTAASSIST

(matcher – assist som direkt lett till ett mål)

1) Carter Camper, Leksand, 46 matcher – 24 förstaassist.

2) Eric Martinsson, HV71, 51 – 22.

2) Pathrik Westerholm, Malmö, 52 – 22.

4) Jonatan Berggren, Skellefteå, 49 – 21.

5) Marek Hrivík, Leksand, 44 – 20.

UTVISNINGSLIGAN

(matcher – utvisningsminuter)

1) Brian Cooper, Oskarshamn, 52 matcher – 100 utvisningsminuter.

2) Darren Nowick, Skellefteå, 49 – 99.

3) Hardy Häman Aktell, Växjö, 50 – 72.

4) Borna Rendulic, Örebro, 49 – 70.

5) Ilari Melart, Växjö, 38 – 67.

Brian Cooper satt i utvisningsbåset mest. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman

SKOTTLIGAN

(matcher – antal skott på mål)

1) Emil Pettersson, Växjö, 52 matcher – 181 skott på mål.

2) Joakim Lindström, Skellefteå, 52 – 161.

3) Oscar Möller, Skellefteå, 52 – 158.

4) Éric Gélinas, Rögle, 46 – 157.

5) Nils Lundkvist, Luleå, 52 – 156.

SKOTTEFFEKTIVITET

(matcher, skott, mål – procent av skott som blivit mål) (OBS! Minst tio spelade matcher)

1) Simon Ryfors Rögle, 51 matcher, 115 skott, 25 mål – 21,74 procent.

2) Max Veronneau, Oskarshamn, 25, 57, 12 – 21,05%.

3) Jesper Frödén, Skellefteå, 52, 107, 22 – 20,56%.

4) Rodrigo Abols, Örebro, 47, 104, 20 – 19,23%.

5) Daniel Viksten, Färjestad, 51, 133, 25 – 18,80%.

FLEST VUNNA TEKNINGAR

(matcher – antalet vunna tekningar)

1) Robert Leino, Örebro, 50 matcher – 509 vunna tekningar.

2) Juhani Tyrväinen, Luleå, 49 – 493.

3) Markus Ljungh, Linköping, 47 – 473.

4) Jack Connolly, Luleå, 52 – 464

5) Robert Rosén, Växjö, 51 – 453.

BÄST TEKNINGSPROCENT

(matcher, antal tekningar, antal vunna tekningar – antal procent vunna tekningar) (OBS! Minst 300 tekningar)

1) Fredrik Händemark, Malmö, 25 matcher, 520 tekningar, 330 vunna tekningar – 63,46 tekningsprocent.

2) Joel Lundqvist, Frölunda, 39, 605, 381 – 62,98%.

3) Robert Leino, Örebro, 50, 892, 509 – 57,06%.

4) Christian Sandberg, HV71, 47, 517, 293 – 56,67%.

5) Greg Scott, Brynäs, 25, 462, 259 – 56,06%.

TÄCKTA SKOTT

(matcher – antalet täckta skott)

1) Jonas Junland, Linköping, 51 matcher – 85 blockerade skott.

2) Jonas Ahnelöv, Leksand, 40 – 74.

3) Erik Gustafsson, Luleå, 47 – 70.

4) Oscar Engsund, Luleå, 52 – 67.

5) Jesper Jensen Aabo, Malmö, 42 – 66.

Jonas Junland offrade sin kropp mest. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

TACKLINGSLIGAN

(matcher – antal tacklingar)

1) Oscar Engsund, Luleå, 52 matcher – 109 tacklingar.

2) Mortiz Seider, Rögle, 41 – 91.

3) Nichlas Torp, Oskarshamn, 43 – 90.

3) Erlend Lesund, Rögle, 50 – 90.

5) Joel Lundqvist, Frölunda, 39 – 89.

ISTID PER MATCH

(matcher – istid i snitt per match)

1) Erik Gustafsson, Luleå, 47 matcher – 24,32 minuter per match.

2) Jesse Virtanen, Färjestad, 52 – 22,42.

3) Adam Ollas Mattsson, Malmö, 50 – 22,25.

4) Simon Bertilsson, Brynäs, 35 – 22,23.

5) Eric Martinsson, HV71, 51 – 22,15.

BÄST PLUS/MINUS

(matcher – plus/minus)

1) Oskar Nilsson, Skellefteå, 52 matcher – +23 i plus/minus.

2) Éric Gélinas, Rögle, 46 – +22.

3) Robin Kovács, Örebro, 51 – +20.

4) Adam Wilsby, Skellefteå, 48 – +18.

5) Anders Grönlund, Frölunda, 44 – +17.

5) Jacob Peterson, Färjestad, 46 – +17.

5) Robin Salo, Örebro, 51 – +17.

SÄMST PLUS/MINUS

(matcher – plus/minus)

1) Helge Grans, Malmö, 43 matcher – -21 i plus/minus.

1) Axel Holmström, HV71, 42 – -21.

3) Linus Fröberg, HV71, 50 – -18.

3) Patrik Berglund, Brynäs, 45 – -18.

5) Alexander Bergström, HV71, 44 – -17.

Målvaktsstatistik:

VINSTER

(matcher – antal segrar)

1) Janne Juvonen, Leksand, 50 matcher – 28 vinster.

2) Viktor Fasth, Växjö, 31 – 19.

2) David Rautio, Luleå/Linköping, 32 – 19.

2) Gustaf Lindvall, Skellefteå, 32 – 19.

2) Jhonas Enroth, Örebro, 32 – 19.

Janne Juvonen hade en stor revanschsäsong. Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån

ANTAL RÄDDNINGAR

(matcher – antal räddningar)

1) Janne Juvonen, Leksand, 50 matcher – 1 248 räddningar.

2) Joe Cannata, Oskarshamn, 44 – 1 219.

3) Samuel Ersson, Brynäs, 42 – 1 183.

4) Oscar Alsenfelt, Malmö, 41 – 1 081.

5) Gustaf Lindvall, Skellefteå, 32 – 815.

RÄDDNINGSPROCENT

(matcher – räddningsprocent)

1) Viktor Fasth, Växjö, 31 matcher – 93,34 räddningsprocent.

2) Arvid Söderblom, Skellefteå, 22 – 92,18%.

3) Oscar Alsenfelt, Malmö, 41 – 92,00%.

4) Gustaf Lindvall, Skellefteå, 32 – 91,99%.

5) Christoffer Rifalk, Rögle, 33 – 91,62%.

GOALS-AGAINST AVERAGE

(matcher – antal insläppta mål i snitt per match)

1) Viktor Fasth, Växjö, 31 matcher – 1,79 insläppta mål per match.

2) Christoffer Rifalk, Rögle, 33 – 2,03.

2) Arvid Söderblom, Skellefteå, 22 – 2,03.

4) Jesper Wallstedt, Luleå, 22 – 2,23.

5) Gustaf Lindvall, Skellefteå, 32 – 2,32.

ANTAL NOLLOR

(matcher – antalet hållna nollor)

1) Viktor Fasth, Växjö, 31 matcher – 5 nollor.

2) Arvid Söderblom, Skellefteå, 22 – 4.

2) Christoffer Rifalk, 33 – 4.

2) Janne Juvonen, Leksand, 50 – 4.

5) Jonas Arntzen, Örebro, 20 – 3.

5) Henrik Haukeland, Färjestad, 31 – 3.

5) Jhonas Enroth, Örebro, 32 – 3.

5) Niklas Rubin, Frölunda, 33 – 3.

5) Samuel Ersson, Brynäs, 42 – 3.

